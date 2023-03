Dono do grupo Impala fica em liberdade e tem 15 dias para prestar caução de 500 mil euros

Jacques Rodrigues, com mais de 80 anos, é suspeito de crimes de corrupção, fraude e insolvência dolosa relacionada com as sociedades de que era dono. Em causa estarão mais de 100 milhões de euros.

O juiz de Instrução Criminal de Sintra decidiu, nesta segunda-feira, que Jacques Rodrigues, o proprietário do grupo Impala, pode sair em liberdade mediante a prestação de uma caução de meio milhão de euros (tem 15 dias para o fazer); a suspensão de funções nas empresas; a proibição de contacto com os restantes arguidos (com excepção do filho) e a entrega do passaporte, confirmou ao PÚBLICO o seu advogado, Melo Alves. O Ministério Público pedia um milhão de euros de caução.