Um ano depois, a maioria absoluta do PS centra-se no PRR para ajudar Costa

Jornadas parlamentares do PS realizam-se em Tomar de olhos postos na modernização do Estado e serviços públicos à boleia dos fundos do PRR.

Um ano e menos dez pontos nas sondagens depois de a maioria absoluta socialista ter tomado posse na Assembleia da República (AR), a bancada parlamentar do PS reúne-se durante dois dias em Tomar para, à semelhança do que tem feito o Governo, procurar mostrar como o PRR está a mudar o país. São as segundas jornadas parlamentares dos socialistas nesta legislatura, que vão também mostrar como o grupo de deputados está coeso depois de meses em que muitos recearam a “contaminação” para o partido da má imagem pelas polémicas de nomeações, casos judiciais e situações que roçam a incompatibilidade dentro do Governo.