Canhões de água, cartazes, sestas improvisadas, detenções. De que são feitos os protestos em Israel

Os aviões não levantam voo de Telavive: o Ben Gurion, o maior aeroporto de Israel, está fechado. Dos dois mais importantes portos do país — Haifa e Ashdod — também não saem navios, segundo as agências de notícias. Há estradas cortadas, centros comerciais fechados, médicos a recusar assistência a casos sem gravidade. Os advogados deixaram de trabalhar. No Twitter, diferentes utilizadores dão conta de que não há escolas nem universidades a funcionar e de que até a cadeia de fast food McDonald's tenciona encerrar os seus restaurantes.

Em causa está a polémica reforma judicial aprovada pela equipa governativa de Benjamin Netanyahu, que fomenta a confusão entre poder executivo e judicial e protege o primeiro-ministro de ser afastado pela justiça —​ podendo apenas ser demitido por uma maioria de membros do seu Governo. Até o Presidente do país, Isaac Herzog, já pediu para que esta seja revertida. “Em nome da unidade do povo de Israel, em nome da responsabilidade, peço [a Netanyahu] o fim imediato do processo legislativo”, escreveu Herzog no Twitter. Netanyahu tinha agendado uma comunicação ao país para a manhã desta segunda-feira, mas terá sido entretanto adiada.

Depois de semanas de protesto e da demissão, no fim-de-semana, de Yoav Gallant, o ministro da Defesa que assumiu publicamente uma posição contrária a esta reforma, centenas de milhares de israelitas (estima-se que tenham sido 800 mil, cerca de um décimo da população do país) saíram às ruas de várias cidades e ameaçam juntar-se a uma possível greve geral que pode paralisar o país em poucas horas.