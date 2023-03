Enorme movimento de protesto em Israel põe reforma judicial em causa

O Presidente de Israel, Isaac Herzog, pediu esta segunda-feira abertamente para que o primeiro-ministro, Benjamin Netanyahu, suspenda a reforma judicial, também classificada por muitos como “golpe judicial” pelos seus efeitos na democracia, depois de enormes protestos a seguir ao afastamento do ministro da Defesa. Há relatos de que Netanyahu disse, numa reunião com a sua coligação, que se prepara para suspender mesmo as medidas, segundo a televisão pública Kan, citada pela Reuters.

A dimensão dos protestos, com dezenas de milhares nas ruas, levou a comparações com outros movimentos populares como os da praça Tahrir, no Egipto, ou em Hong Kong. Esta segunda-feira houve apelos a uma greve geral e as partidas de aviões do aeroporto Ben Gurion, em Telavive, foram suspensas, segundo a emissora britânica BBC, o porto de Ashdod está encerrado, "os hospitais estão em serviços mínimos, não há universidades [abertas], não há escolas", relata no Twitter a jornalista Noga Tarnopolsky.

“Em nome da unidade do povo de Israel, em nome da responsabilidade, peço [a Netanyahu] o fim imediato do processo legislativo”, escreveu Herzog no Twitter. O centrista vinha a apelar ao Governo para uma solução negociada, de consenso, avisando para o risco de uma “guerra civil”, mas esta segunda-feira apelou mesmo à suspensão do processo, depois do que foi caracterizada como uma das “noites mais impressionantes” da história do país, como descreveu a correspondente do diário britânico The Guardian em Jerusalém, Bethan McKernan.

É a continuação de um drama político num país que atravessa ainda uma crise constitucional. O ministro da Defesa, Yoav Galant, tinha alertado Netanyahu para os potenciais efeitos da reforma na prontidão das Forças de Defesa de Israel, com um número cada vez maior de militares na reserva a não comparecer ao serviço regular e outros a avisar os comandantes que não o fariam caso as reformas fossem aprovadas porque não queriam servir um país que, a seu ver, deixaria de ser democrático.

Na quinta-feira, a informação do que Galant iria dizer a Netanyahu foi repetida pela comunicação social antes do encontro – e chegou a suspeitar-se que Netanyahu iria anunciar a suspensão da reforma. Isso não aconteceu e Galant acabou por ser afastado, este domingo, do Governo.

Divisões na coligação

A oposição de Galant não é apenas sua, o ministro representa uma parte do Likud, o partido conservador de Netanyahu, que acha que a reforma judicial vai longe demais. Mas há outra parte do partido que há muito gostaria de diminuir o poder do sistema judicial e não estará pronta a desistir quando a reforma está tão perto – ainda na quinta-feira Netanyahu garantiu que iria seguir em frente, anunciando para esta semana a aprovação de uma das leis, a de ser apenas o poder político a nomear os juízes do Supremo.

Dentro da coligação também há divisões: enquanto a extrema-direita fez deste um dos temas principais de campanha, os partidos ultra-ortodoxos estão a defender nos bastidores que a reforma não vá em frente, temendo o protesto contra si e a divisão na sociedade, explicou recentemente o jornalista do Haaretz Anshel Pfeffer.

Netanyahu tinha preparada uma comunicação ao país para a manhã desta segunda-feira, mas terá adiado por relatos de uma insubordinação na coligação perante os rumores de que iria suspender as medidas.

Tudo isto acontece quando há ainda uma “crise constitucional” no país (que não tem constituição), depois da aprovação, na semana passada, de uma lei que protege o primeiro-ministro de ser afastado pelo poder judicial – apenas poderá ser afastado por uma maioria de membros do seu Governo. É uma lei vista como tendo sido aprovada para proteger Netanyahu da possibilidade de afastamento pela procuradora-geral por conflito de interesses, já que está a interferir com o sistema judicial ao mesmo tempo que está a ser julgado por vários crimes, incluindo corrupção.

A procuradora-geral declarou, a semana passada, que a acção do Governo era ilegal já que Netanyahu tinha assinado um documento comprometendo-se a não interferir no sistema judicial.