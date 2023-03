Polícias de 30 países em Lisboa para discutir metadados

Representantes de forças policiais de 30 países vão estar em Lisboa na próxima quarta e quinta-feira a convite da Polícia Judiciária, para discutirem a melhor forma de lidarem com as restrições impostas às investigações por via dos metadados.

O anúncio foi feito pelo director nacional da Polícia Judiciária, Luís Neves, no podcast Soberania, do Diário de Notícias. O objectivo é que saia desta reunião de alto nível uma declaração conjunta sobre a "desigualdade" entre as capacidades das forças da ordem e as dos criminosos depois de o Tribunal de Justiça da União Europeia ter considerado que a conservação de metadados pelas operadoras de telemóvel para fins de investigação criminal era demasiado intrusiva da privacidade dos cidadãos nos moldes em que foi feita até aqui. Em Portugal, e até ao Tribunal Constitucional ter decretado a inconstitucionalidade da lei dos metadados, em Abril do ano passado, as operadoras eram obrigadas a conservar estes dados durante um ano.

Não dizendo respeito ao conteúdo das comunicações, sejam mensagens ou telefonemas, os metadados permitem saber quem ligou ou enviou mensagens a quem, durante quanto tempo e em que zona estava quando o fez. A decisão do Tribunal Constitucional surgiu depois de a Provedora de Justiça ter pedido aos juízes do Palácio Ratton para se pronunciarem sobre o assunto, uma vez que o Ministério da Justiça não se tinha disposto a alterar a lei no sentido de a adaptar às exigências do Tribunal de Justiça da União Europeia.

Ouvido no Parlamento sobre o assunto há seis meses, Luís Neves referiu-se à interdição do uso de metadados nas investigações criminais como “trágica” e como sendo “um retrocesso civilizacional”. Desde aí foram já vários os casos mediáticos afectados por estas restrições.

O último deles foi o processo do roubo de Tancos, cuja sentença foi mandada refazer por um tribunal de segunda instância por forma a ser expurgada de meios de prova assentes em metadados dos arguidos – o que pode significar a redução das penas de alguns deles, ou no limite a sua absolvição. Antes disso, soube-se que o Ministério Público tinha demorado cinco meses até conseguir a autorização judicial para solicitar à operadora a localização celular das comunicações de uma adolescente que desapareceu em Maio de 2022, na região de Leiria. Na altura as autoridades e os próprios pais ignoravam que não se tratava de um caso de vida ou morte.

Também no caso de Jessica, a menina espancada até à morte em Setúbal, o juiz de instrução demorou cinco meses a autorizar os investigadores a aceder aos dados do telemóvel da vidente suspeita de ter ajudado a torturar a criança.

Do encontro de polícias em Lisboa deverão resultar não apenas meras críticas à actual situação, mas também sugestões de conciliação entre "o que cada cidadão, e o legislador estão dispostos a dar" para terem "um Estado seguro, respeitador do ponto de vista da reacção da justiça”, numa altura em que estas restrições já destruíram dezenas de casos de pornografia infantil.