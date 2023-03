Do outro lado do mundo

A economia chinesa vai continuar a crescer mais lentamente, como resultado da política de covid zero adoptada por Pequim até se ter visto confrontada com a revolta da população.

1. Há dias, num debate organizado pelo American Council in Germany, o velho diplomata americano John Korkblum descreveu a actual realidade internacional e a dificuldade em entendê-la como um filme de ficção científica em que se cruzam várias realidades virtuais. Com uma carreira de décadas na diplomacia americana, o embaixador, agora reformado, deve saber do que fala. Falta um “roadmap” que permita interpretar a sucessão alucinante de acontecimentos a que hoje assistimos à escala global. Mesmo que as grandes tendências já viessem de trás, a invasão da Ucrânia pela Rússia foi o factor perturbador que as acelerou, algumas em sentidos inesperados. Korkblum disse que vão ser precisos “dois ou três anos” até que seja possível encontrar uma visão global para interpretar o mundo.