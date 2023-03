Atenção: João Cravinho avisa Putin

As posições portuguesas no que respeita a relações internacionais vão sempre no mesmo sentido , ou seja, escolhemos um lado.

João Gomes Cravinho afirmou que Portugal assumiria as suas responsabilidades, caso Putin entrasse no território nacional. O que é que isso significa? Que, nesse caso, as autoridades portugueses deteriam o Presidente russo ao abrigo do mandado de captura emitido pelo Tribunal Penal Internacional por crimes de guerra cometidos na Ucrânia.