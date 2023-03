Turismo industrial da Marinha Grande: do artesanal às tecnologias de ponta

Durante a iniciativa À descoberta do Turismo Industrial, em Abril, algumas empresas da Marinha Grande estarão “de portas abertas para quem as quiser visitar”

O turismo industrial é uma forte aposta da Marinha Grande para provar que este concelho do distrito de Leiria é uma "terra inovadora e de tecnologias de ponta", afirmou o presidente do município.

"Muitas vezes, [a Marinha Grande] ainda é olhada por aquelas peças de vidro que eram sopradas nas fábricas antigas. Hoje, a Marinha Grande é muito mais que isso: a parte tecnológica, o desenvolvimento da própria cidade, tem muito mais do que apenas o vidro", defendeu Aurélio Ferreira, em declarações à agência Lusa.

A chamada "capital do vidro" mantém a tradição, profundamente vinculada à história e crescimento do concelho.

Mas também acolhe alguma da mais moderna tecnologia do sector e "muitas outras valências", nomeadamente nos moldes e plásticos, pelo que o turismo industrial se afigura como "um projecto interessante para divulgar a Marinha Grande".

O município, que faz parte do Grupo Dinamizador da Rede Portuguesa do Turismo Industrial, participa na segunda edição da iniciativa nacional À descoberta do Turismo Industrial, que se realiza de 10 a 16 de Abril.

"A Marinha Grande não pode ficar de fora de um projecto nacional como este do Turismo de Portugal. Somos das cidades industriais do país. Queremos mostrar a nossa tecnologia, provar que a Marinha Grande é uma terra inovadora e de tecnologias de ponta", realçou.

Uma das propostas são as visitas guiadas à fábrica Crisal, que junta as componentes histórica e moderna da indústria, destacou o autarca.

"A visita à Crisal compila as duas coisas: história do vidro antigo e artesanal com o vidro automático, que é sempre extraordinário de fazer e ver fazer. Ver fazer copos ou garrafas é sempre entusiasmante para quem nunca imaginou como se faz".

Ao longo do ano há diversas propostas de turismo industrial nas unidades do concelho, por reserva e dependendo da disponibilidade. Mas na iniciativa À descoberta do Turismo Industrial algumas empresas da Marinha Grande estarão "de portas abertas para quem as quiser visitar", naqueles dias de Abril

Além da Crisal, será também possível descobrir a linha de produção de moldes e peças plásticas da Planimolde, S.A., acompanhar demonstrações de fabrico de vidro e vidro soprado ao vivo no estúdio Poeiras Glass, visitar as oficinas de artesanato em vidro trabalhado ao vivo, onde estará exposta a peça comemorativa da primeira edição da iniciativa, em 2022, criada e executada na Marinha Grande.

O programa está disponível online e compreende também ateliês infantis de pintura sobre vidro e visitas à exposição "Esculpir o aço", comentada por um antigo trabalhador da indústria de moldes.