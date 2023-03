Fundadores e gestores excluídos da lei das startups

A bancada do Partidos Socialista (PS) quer alterar a lei das startups proposta pelo Governo, mas essas alterações não impedirão que fundadores e gestores dessas empresas emergentes sejam excluídos daquele que era o grande "trunfo" do ministro da Economia, António Costa Silva, para ter "a lei mais competitiva do mercado europeu e, quem sabe, do mercado internacional".

Os leitores são a força e a vida do jornal



O contributo do PÚBLICO para a vida democrática e cívica do país reside na força da relação que estabelece com os seus leitores.Para continuar a ler este artigo assine o PÚBLICO.Ligue - nos através do 808 200 095 ou envie-nos um email para O contributo do PÚBLICO para a vida democrática e cívica do país reside na força da relação que estabelece com os seus leitores.Para continuar a ler este artigo assine o PÚBLICO.Ligue - nos através do 808 200 095 ou envie-nos um email para assinaturas.online@publico.pt