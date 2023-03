O mundo vai debater o turismo sustentável na Turquia

Vai acontecer pela primeira vez na Turquia, mais precisamente em Antália, a Conferência Mundial de Turismo Sustentável GSTC, entre os dias 9 e 12 de Maio.

Trata-se do mais importante evento organizado pelo Conselho Mundial de Turismo Sustentável (GSTC), responsável por estabelecer normas globais de viagens e de turismo sustentável e gerir a sua aplicação. Será o primeiro grande evento do mundo do turismo na Turquia, a recuperar da destruição causada pelos sismos em zonas do Sul do país.

O GSTC regula, actualiza e gere as normas mundiais criadas para garantir a sustentabilidade nas viagens e no turismo, conhecidos como os Critérios do GSTC. Com estes critérios, esta organização independente sem fins lucrativos pretende criar um entendimento partilhado do turismo sustentável. Assim, esta conferência pretende reunir as partes interessadas no turismo para trocar ideias e alargar a aplicabilidade das normas estabelecidas para o turismo sustentável.

Refira-se que devido à pandemia o ciclo de conferências foi realizado online por dois anos consecutivos. No ano passado, aconteceu em Sevilha.

Foto Imagem de uma das últimas conferências DR

A Turquia irá apresentar-se como exemplo a seguir e depois de ter assinado um acordo de cooperação com o GSTC em princípios de 2022, determinando a rota a seguir em matéria de turismo sustentável e acelerando as suas práticas globais de sustentabilidade.

Com este protocolo de três anos, foi criado o Programa Nacional de Turismo Sustentável para reestruturar a indústria turística da Turquia, que é o primeiro país a avançar com a implementação do referido projecto.

O programa, que inclui destinos, operadores turísticos e, especialmente, instalações de alojamento, tem como objectivo a transformação sustentável da indústria turística. Realizado por etapas, a primeira fase do programa ficará concluída este ano; a segunda, em 2025, e a terceira, em 2030, com o cumprimento de todas as normas internacionais.

A Conferência Mundial sobre Turismo Sustentável acolherá em Antália mais de 350 participantes, entre eles representantes do sector público, hotéis, operadores turísticos, empresas, círculos académicos, agências de desenvolvimento, agências de viagens online e organizações não governamentais.

O programa de conferências, de quatro dias de duração, inclui formação, painéis e workshops interactivos.