Na velha Istambul a onda do novo é imparável

Megalópole, até turística, chega-se a Istambul e parece que todo o mundo quer por cá passar. Imparável no desenvolvimento, a cidade está em transformação acelerada e não param as inaugurações e tudo em grande, do aeroporto ao porto, de museus a centros culturais, passando pelas mesquitas. Um cruzamento entre as novas e as velhas impressões da antiga Constantinopla numa Turquia a preparar-se para celebrar o centenário da República em 2023.