Badajoz vai nomear Rui Nabeiro seu filho adoptivo

O presidente da Câmara de Badajoz, Ignacio Gragera anunciou esta terça-feira que apresentou na Comissão de Assuntos Gerais do município a proposta para que o empresário português Rui Nabeiro, que faleceu no passado dia 19, seja nomeado filho adoptivo de Badajoz.

A proposta vai ser discutida na próxima segunda-feira, adianta o autarca, recordando que o empresário português, natural de Campo Maior, concelho que faz fronteira com o de Badajoz, sempre nutriu “dedicação e afecto pela cidade” capital da Extremadura onde estão sediadas várias empresas do grupo Delta Cafés.

Ignácio Gragera considera que Rui Nabeiro já era merecedor desta homenagem “há muito tempo”, realçando o seu esforço e empenhamento na concretização da Eurocidade, um projecto de cooperação transfronteiriça, criado em 2018 e que congrega os concelhos de Elvas, Badajoz e Campo Maior e na criação da Feira de Badajoz (Ifeba), instituição que “sempre apoiou e em que esteve envolvido.”

A concessão do título de filho adoptivo da capital da região da Extremadura “é um reconhecimento que a cidade de Badajoz lhe deve”, salienta o autarca espanhol, frisando que a decisão deriva do sentimento de gratidão “quase unânime da maioria da cidade, que devemos e queremos dedicar ao comendador e à sua família”, como reconhecimento do seu legado.

Nabeiro foi “uma pessoa absolutamente fundamental não só para entender a história de Campo Maior, mas também a da fronteira” e “uma referência empresarial” não só em Portugal, mas também em Badajoz, onde tinha a sede de todas as suas empresas em Espanha.

O autarca extremenho que esteve presente no funeral de Rui Nabeiro acredita que a proposta que vai ser apresentada na próxima segunda-feira, venha a ter o apoio unânime de “todos os grupos políticos com representação autárquica”. E lembra que Badajoz já reconheceu a ligação do empresário português à cidade, atribuindo em 2016, o seu nome à avenida onde se situam as instalações da Ifeba.

Para além deste reconhecimento, Rui Nabeiro recebeu, em 2011, a Medalha Extremadura, a mais alta distinção atribuída pela comunidade autónoma e deu o seu nome a uma avenida em Badajoz. Também foi cônsul regional honorário de Espanha, com sede em Campo Maior e com jurisdição nas comarcas de Castelo Branco, Beja, Portalegre e Évora.

Das entidades públicas e privadas da região da Extremadura, e especialmente da cidade de Badajoz, com quem Rui Nabeiro manteve “laços estreitos tanto a nível profissional como sentimental”, a família do fundador do Grupo Delta recebeu inúmeras mensagens de condolências e admiração pelo empresário português. O presidente da Região Autónoma da Extremadura, Guillermo Fernández Vara, endereçou a seguinte mensagem nas redes sociais: "A poucos dias do seu 92º aniversário, faleceu hoje o Sr. Manuel Rui Nabeiro. Um grande português, um homem imenso, uma excelente pessoa e um grande amigo da Estremadura". Por sua vez, o presidente da Câmara de Campo Maior, Luís Rosinha, refere que o empresário “foi um pioneiro do iberismo e das relações transfronteiriças”.

O porta-voz do grupo municipal socialista de Badajoz, Ricardo Cabezas , recordou os laços que uniam Nabeiro à capital da Extremadura e, particularmente, ao bairro de Gurugú e aos contrabandistas espanhóis que ali viviam, quando trazia café de Portugal para Espanha durante a guerra civil. Tinha apenas 13 anos. Foi a partir daqui que lançou as bases do que anos mais tarde se tornaria um império, fundando a Delta Cafés em 1961.