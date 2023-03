Jakub Józef Orlinski: “Um contratenor não é um unicórnio”

O contratenor polaco Jakub Józef Orliński (n. 1990) tem feito uma carreira fulgurante no mundo da música barroca, sendo frequentemente comparado a uma pop star, algo que não está assim tão longe do que ocorria nos séculos XVII e XVIII com alguns cantores de ópera. A sua interpretação ao vivo da ária Vedrò con mio diletto, da ópera Il Giustino, de Vivaldi, filmada no Festival de Aix-en-Provence de 2017, atingiu quase dez milhões de visualizações online e as suas gravações para a Warner/Erato têm obtido vários prémios.

Os leitores são a força e a vida do jornal



O contributo do PÚBLICO para a vida democrática e cívica do país reside na força da relação que estabelece com os seus leitores.Para continuar a ler este artigo assine o PÚBLICO.Ligue - nos através do 808 200 095 ou envie-nos um email para O contributo do PÚBLICO para a vida democrática e cívica do país reside na força da relação que estabelece com os seus leitores.Para continuar a ler este artigo assine o PÚBLICO.Ligue - nos através do 808 200 095 ou envie-nos um email para assinaturas.online@publico.pt