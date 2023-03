Coreógrafa Tânia Carvalho agraciada pelo Governo francês

A coreógrafa portuguesa Tânia Carvalho foi nomeada Cavaleira da Ordem das Artes e das Letras de França, numa cerimónia na Embaixada de França, em Lisboa. A informação foi partilhada esta quarta-feira pela própria coreógrafa na rede social Instagram, onde publicou imagens do momento em que recebeu as insígnias das mãos da embaixadora de França em Portugal, Hélène Farnaud-Defromont.

A Ordem das Artes e das Letras é atribuída pelo Ministério da Cultura francês a pessoas que se distinguem pela criação no domínio artístico ou literário, mas também às que contribuem para a influência e desenvolvimento das artes e letras em França e no mundo.

Ao longo da última década, Tânia Carvalho – artista multidisciplinar com uma carreira de 25 anos de criação em diferentes expressões artísticas, da dança ao desenho, passando pela música e cinema – tem apresentado os seus trabalhos em várias cidades francesas, como Paris, Marselha, Lyon e Uzès, participando também em criações conjuntas com companhias francesas.

Em 2022, no âmbito da Temporada Cultural Portugal-França, a coreógrafa apresentou nove espectáculos em Paris. Este mês, estreou na 22.ª Bienal de Dança de Val-de-Marne a peça Versa-vice, que ela própria diz ter criado para “subverter, de forma onírica, o significado das coisas, olhando através de diferentes centros”.

A nova criação, que coloca nove bailarinos em palco, será apresentada entre Março e Julho, com digressão, ainda em França, no Festival Le Grand Bain, passando posteriormente por Portugal, com estreia nacional a 22 de Abril no DDD –​ Festival Dias da Dança, no Porto, evento que também tem em agenda outras coreografias da autora, nomeadamente Não Há Certo Nem Errado" e Madmud.

Versa-vice passará depois pelo Festival Abril Dança, no Convento São Francisco, em Coimbra, pelo Teatro Viriato, em Viseu, pela Culturgest, em por Lisboa, pelo Theatro Circo, em Braga e pelo PT.23. em Montemor-o-Novo. No início de Julho será ainda exibida no Julidans Festival, em Amesterdão.

Com coreografia e direcção artística de Tânia Carvalho, Versa-vice tem interpretação de Andriucha, Beatriz Marques Dias, Bruno Senune, Catarina Carvalho, Cláudio Vieira, Filipe Baracho, Luís Guerra, Matthieu Ehrlacher e Nina Botkay.

A coreógrafa, natural de Viana do Castelo, iniciou aulas de dança clássica aos cinco anos. Em 1991, entrou na Escola Superior de Dança de Lisboa e, em 1997, ingressou no Curso de Intérpretes de Dança Contemporânea Fórum Dança, também na capital.

Fez ainda o Curso de Coreografia da Fundação Calouste Gulbenkian, e tem vindo a colaborar em vários trabalhos, tanto em interpretação como em criação, com os coreógrafos Luís Guerra de Laocoi, Francisco Camacho, Carlota Lagido, Clara Andermatt, David Miguel, Filipe Viegas e Vera Mantero.

Como coreógrafa e intérprete, Tânia Carvalho criou, entre outras, as peças Danza Ricercata (2008), Der Mann Ist Verrückt (2009), Olhos Caídos (2010) e A Tecedura do Caos (2014).

É também criadora dos projectos musicais Trash Nymph e Moliquentos, e cofundadora do colectivo de artistas Bomba Suicida.

Em 2018, foi alvo de um ciclo de homenagem pelos seus 20 anos de carreira, no âmbito do qual foram apresentadas algumas das suas criações mais emblemáticas, mas também novas obras, no Teatro Camões, pela Companhia Nacional de Bailado, e nos teatros municipais Maria Matos e São Luiz, em Lisboa.