Temporada Cruzada Portugal-França chega ao fim, mas promete deixar rasto

A Temporada Cruzada Portugal-França 2022, que chega ao fim este fim-de-semana, foi uma operação de sucesso e foi “um dos projectos mais conseguidos até hoje” na história já longa, de três décadas, destes eventos promovidos pela França. A apreciação é de Manuela Júdice, comissária-geral da participação portuguesa no programa delineado pelo Presidente Emmanuel Macron e pelo primeiro-ministro António Costa, e que ao longo dos últimos quase nove meses permitiu o encontro com (e pôs em diálogo) diversas expressões da cultura, das artes, da ciência e do pensamento dos dois países.