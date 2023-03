Eurodeputado Pedro Marques integra delegação do S&D na visita a Kiev

O eurodeputado português Pedro Marques integra uma delegação do grupo dos Socialistas e Democratas (S&D) do Parlamento Europeu que realizará uma visita a Kiev na próxima semana, para expressar “o inequívoco apoio” ao povo e autoridades da Ucrânia.

A delegação da bancada socialista europeia, que estará em Kiev na terça-feira, 28 de Março, é encabeçada pela presidente do grupo, a espanhola Iratxe García Pérez.

Além de Pedro Marques, vice-presidente do S&D, a delegação integra ainda três outros eurodeputados: o croata Tonino Picula e o estónio Sven Mikser, respectivamente coordenadores do grupo nas comissões parlamentares de Negócios Estrangeiros e de Segurança e Defesa, e ainda o polaco Włodzimierz Cimoszewicz, relator sombra do S&D para a Ucrânia e Rússia.

Da agenda da visita constam uma série de encontros de alto nível, segundo fontes parlamentares, mas serão divulgados mais pormenores mais tarde, devido a questões de segurança.

Antecipando a deslocação, Pedro Marques comentou esta terça-feira que esta visita “é extraordinariamente importante, não apenas pelo simbolismo de que se reveste”, mas também porque permite expressar pessoalmente, na capital ucraniana, “o inequívoco apoio dos socialistas europeus ao povo e autoridades ucranianos”.

“E permitir-nos-á observar ‘in loco’ como está Kiev, como está a moral dos ucranianos, ao mesmo tempo que vamos poder verificar as necessidades actuais, para depois podermos pressionar as instituições europeias a conceder as ajudas necessárias”, completou o eurodeputado.

O apoio da União Europeia à Ucrânia face à agressão militar russa, lançada em Fevereiro de 2022, voltará a dominar a próxima cimeira de chefes de Estado e de Governo dos 27, que decorrerá entre quinta e sexta-feira em Bruxelas.