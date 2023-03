Quatro receitas rápidas (até dois euros) para sobreviveres ao aumento dos preços dos alimentos

Há pratos de carne, peixe, pregos no pão e atépizza. A segunda edição do livro Receitas Criativas em Tempos de Crise chega em Junho, mas já temos quatro receitas (e uma sobremesa) para ti.

Os alunos do curso de Restauração e Catering do Instituto Politécnico da Guarda (IPG) já tinham publicado um livro de receitas até dois euros para todos os universitários deslocados (e com pouca prática na cozinha). Mas agora que os preços dos alimentos estão a aumentar, o foco passou a ser encontrar novas receitas económicas para todos.

Segundo o chef Rui Cerveira, a segunda edição do livro Receitas Criativas em tempos de Crise chega em Junho e ficará disponível gratuitamente no site da universidade. Entretanto, como não te queremos deixar à espera, temos quatro sugestões de refeições — e uma sobremesa — até dois euros para testares.

Cuscuz de frango com nozes

A primeira receita do chef Rui Cerveira e dos alunos do IPG é para os amantes de frango de frutos secos. Cuscuz de frango com nozes pode parecer um prato digno de restaurante com estrela Michelin (na verdade o sabor não contraria esta teoria), mas os 1,5 euros que pagas por dose não deixam mentir.

Depois de refogares a cebola, basta juntares o cuscuz com 100 ml de água, ou caldo de legumes ou de frango para dar sabor. Enquanto esperas, tempera o frango com sal e pimenta e frita-o inteiro ou aos cubos.

O último passo é simples: “Junta a cebola refogada, os pimentos, as nozes, mais uma ou duas colheres de manteiga aos cuscuz e mexe bem”, lê-se na receita. Em dez minutos está pronto para ser servido.

Ingredientes Cuscuz

100g cebola

20 g pimento vermelho

150g peito de frango

Nozes

Azeite, manteiga, sal e pimenta q.b Preço: 1,50 euros por dose

Hortilha

Além de ser a refeição mais barata do livro, esta alternativa à tortilha é também mais simples do que a original. Mas antes de saberes como se faz, vai buscar uma cebola, courgette, cogumelos e três ovos.

Primeiro corta os legumes e refoga a cebola na frigideira com um pouco de azeite e alho até começar a quebrar. Junta a courgette, os cogumelos e a salsa e deixa refogar mais um pouco.

De seguida, bate os ovos e junta-os aos legumes. Quando a "hortilha" estiver cozida de um lado, vira para poder cozer do outro. Podes acompanhar com arroz ou salada.

Ingredientes 3 ovos

Cenoura e courgette ralada

Cogumelos e cebola picada

Azeite, sal, salsa picada e alho laminado q.b Preço: 1 euro

Pizza improvisada de atum

Esta é para quem gosta de pizza (sem ananás), mas também quer provar que é saudável. A fórmula não é muito diferente das pizzas tradicionais e, tal como nessas, nenhuma massa fica saborosa sem um molho de tomate maduro na base.

Começa por refogar o tomate sem pele e sem sementes com o alho durante cinco minutos. Enquanto esperas, põe as fatias de pão a tostar na torradeira e vai buscar a lata de atum, a mozarela e os orégãos.

Espalha o molho de tomate pelas fatias de pão, junta o atum e acrescenta o queijo e os orégãos. Leva ao forno para derreteres a mozarela e serve. Custa dois euros e garantimos que vale a pena.

Ingredientes 3 fatias grandes de pão

1 tomate maduro

1 dente de alho

1 lata de atum

Mozarela

Azeite e orégãos q.b ​Preço: 2 euros

Prego vegan no pão

Não nos esquecemos dos vegans, e até prova em contrário, não há nada mais fácil do que prego vegan no pão. Um tomate maduro, cebola, pimento vermelho e cogumelos é tudo o que vais precisar.

O primeiro passo é cortar os legumes às rodelas grossas e começar a grelhá-los. Depois é só montar o prego no pão com o molho – e servir chips de batata-doce e amendoins para um toque diferente.

Ingredientes Tomate maduro

Courgette

50g de cebola e pimento vermelho assado

1 dente de alho

Cogumelos

2 fatias de pão a gosto

Batata-doce

Azeite, vinagre, sal e amendoins q.b Preço: 1,50 euros por dose

E para sobremesa: abacaxi e gelado

Se ficaste de levar uma sobremesa a um jantar ou se estás a precisar de algo doce, uma fatia de abacaxi, uma bola de gelado, canela e mel resolvem o problema.

Começa por colocar o mel e a canela na fatia de abacaxi e leva ao forno durante dez minutos. Depois, serve com uma bola de gelado que tenhas no congelador e, se gostares, junta-lhe um palmier para ficar crocante.