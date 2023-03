Menu sem carne: um dia inteiro de refeições 100% vegetais

Um dia sem carne não tem de ser complicado, até porque a base de uma alimentação vegetariana é bem familiar: cereais, leguminosas, hortícolas, fruta, oleaginosas e sementes. Quiçá passes a adoptar as segundas sem carne, escreve a nutricionista Ana Isabel Monteiro.

Foto Ana Isabel Monteiro (@laranja.lima.nutricao)

Pequeno-almoço

Panquecas de coco e laranja (serve 12 panquecas)

Tempo: 20 minutos

Ingredientes 1 chávena de bebida de soja

1 colher de sopa de sumo de limão

1 chávena de farinha de aveia integral

2 colheres de sopa de linhaça moída

2 colheres de sopa de coco ralado

1 colher de sopa de fermento em pó

Raspa de ½ laranja

Método Mistura a bebida de soja com o sumo de limão e reserva; Junta os ingredientes secos numa tigela grande, à parte, e envolve então a mistura anterior, que já deverá estar ligeiramente coalhada; Aquece uma frigideira antiaderente – se tiver tendência a colar, unta com um pouco de gordura – e verte 2 colheres de sopa de massa por panqueca. Deixa ganhar bolhinhas à superfície e vira com a ajuda de uma espátula; Deixa cozinhar mais um minuto e passa para uma grelha de arrefecimento enquanto preparas as restantes (isto permite que não fiquem humedecidas por baixo); Serve com com um molho de geleia e sumo de limão, ou apenas com fruta.

Lanche da manhã

Pudim de chia de banana e cacau

Ingredientes

1/2 chávena de bebida de soja (125mL)

1/2 banana esmagada

3 colheres sopa de sementes de chia

1 colher sopa de cacau em pó

Método

Misturar todos os ingredientes numa tigela e levar ao frigorífico durante a noite. Nada mais simples.

Foto Ana Isabel Monteiro (@laranja.lima.nutricao)

Almoço

Pataniscas de legumes com arroz de tomate e feijão + kiwi

Tempo: 30 minutos

Ingredientes

Ana Isabel Monteiro Estas receitas foram primeiro publicadas em Laranja Lima e no livro Vegetariano nas quatro estações, publicado pela Manuscrito. A nutricionista Ana Isabel Monteiro também está no Instagram.

1 chávena de farinha de grão-de-bico

1 chávena mal cheia de água

1 colher chá azeite

Caril e alho moído a gosto

Sal e pimenta-preta q.b.

½ cabeça de brócolos cozidos apenas os floretes

½ chávena de ervilhas congeladas

Método

1. Numa tigela, mistura a farinha de grão-de-bico e a água com uma vara de arames. Adiciona o azeite e os temperos e mexe;

2. Pica os brócolos em pedaços pequenos e tritura grosseiramente as ervilhas num processador (ou com a varinha mágica). Envolve na mistura anterior;

3. Aquece uma frigideira antiaderente em lume médio, unta com azeite, e cozinha uma colher de sopa bem cheia de massa por patanisca, arredondando ligeiramente a forma;

4. Quando as bordas estiverem douradas, vira com uma espátula e deixa cozinhar mais um pouco.

Foto ANA ISABEL MONTEIRO (@LARANJA.LIMA.NUTRICAO)

Lanche da tarde

Tremoços com chips de couve kale

Ingredientes

2 mãos-cheias de kale

1 colher de sobremesa de azeite

1 colher de sobremesa de alho em pó

1 pitada de flor de sal

Pimenta-preta e pimentão-doce a gosto

Método

1. Corta os caules e os veios mais grossos da couve, ficando apenas com pedaços médios de folha;

2. Coloca numa tigela juntamente com os restantes ingredientes e massaja tudo com as mãos (é a melhor das sensações);

3. Dispõe sobre um tabuleiro de ir ao forno forrado com papel vegetal e assa a 120º C, por 15-20 minutos, no modo de ventilação.

Foto ANA ISABEL MONTEIRO (@LARANJA.LIMA.NUTRICAO)

Jantar

Chili de feijão e batata-doce + papaia

Ingredientes 400g feijão-vermelho ou manteiga cozido

1 batata-doce média 240g

1 cebola média 140g

1 cenoura 90g

½ pimento vermelho 80g

½ pimento verde 80g

1 malagueta vermelha 20g

2 dentes de alho

1 colher sopa azeite

1 colher chá pimentão-doce

1 colher chá cominhos

¼ colher chá pimenta-cayenne

Sal e pimenta-preta a gosto Para acompanhar: 1 tortilha integral de compra 40g

1 abacate médio 140g

1 tomate pequeno 70g

Sumo de lima ou limão a gosto

Salsa ou coentros frescos