Cinco receitas fáceis (até dois euros) para sobreviveres à primeira semana de aulas

Ser estudante universitário e dedicar tempo à cozinha nem sempre é fácil. A falta de tempo, o aumento dos preços dos alimentos ou a falta de talento e experiência também não ajudam. O livro Receitas Criativas para Tempos de Crise sabe disso e nasceu para facilitar a vida dos estudantes.

O chef Rui Cerveira e os alunos do curso de Restauração e Catering do Instituto Politécnico da Guarda (IPG)​, Pedro Gonçalves, Bruna Silva, João Teixeira e António Pacheco, deixam cinco receitas (e uma sobremesa) para a primeira semana de aulas. E nenhuma delas é massa com atum.

Massa carbonara (com natas)

Destacar uma das 60 receitas do livro pode não ser tarefa fácil, mas para Rui Cerveira não há dúvidas: “A carbonara tem sido um sucesso. É dentro daquele espírito italiano que com pouca coisa se faz um prato.”

À primeira vista, a receita parece igual à original. Está identificada como massa com bacon e natas, mas a descrição é semelhante. “Coloque o dente de alho, o azeite e o bacon numa frigideira e deixe cozinhar”, lê-se no livro. A única diferença é a substituição do queijo (ou apenas uma parte) pelas natas.

“O que dá o sabor na massa carbonara original é o creme da gema do ovo e o queijo parmesão. Nós damos o truque de usar um bocadinho de nata para cortar no queijo. Fica muito mais em conta.”

Ingredientes 200 ml de natas

40 gramas de queijo ralado

1 dente de alho picado

1 colher de sopa de azeite

100 gramas de bacon

200 gramas de esparguete

Pimenta preta q.b

Foto Massa com bacon e natas é uma alternativa à massa à carbonara original RECEITAS CRIATIVAS PARA TEMPOS DE CRISE

Legumes à Brás

Para quem é vegan, vegetariano ou quer experimentar uma refeição diferente – e mais barata – a receita de Brás de legumes é a mais fácil.

Primeiro corta-se os legumes que ainda existirem no frigorífico para o refogado e tempera-se com azeite e sal. Depois, ainda com o lume a arder, é juntar a batata palha e servir.

Folhados de cogumelos com presunto

É uma receita que está pronta em 20 minutos e não leva mais do que três ingredientes. Os cogumelos e presunto são para os folhados, que devem ficar no forno a 200 graus durante 12 minutos, e a alface serve de acompanhamento. Em alternativa à salada, o livro sugere arroz chau-chau.

Foto Folhados de cogumelos com presunto RECEITAS CRIATIVAS PARA TEMPOS DE CRISE

Ingredientes 1 rolo de massa folhada (+/- 200 gramas)

300 gramas de cogumelos

1 dente de alho

3 fatias de presunto

1 alface pequena

Azeite, sal, pimenta e tomilho q.b

Quiche de atum

Para os estudantes que preferirem peixe, o livro sugere que comecem pela quiche de atum. O primeiro passo é cortar a cebola, picar os dentes de alho e abrir as latas de atum (duas se for para duas pessoas). Depois de refogar e esperar que fique frio é só “dispor a massa folhada numa forma de tarte e juntar o preparado pela massa. Envolver bem os ovos com as natas, e colocar na massa”.

Outra das opções é acompanhar com massa ou arroz.

Ingredientes 1 rolo de massa folhada

2 latas de atum

1 cebola

2 dentes de alho

3 ovos

​250 ml de natas

Salada de Frango

Esta é talvez a sugestão mais rápida e ideal para os dias em que a aulas se prolongam até perto das 20h. Ao frango, que pode ser salteado ou ser reaproveitado de um outro prato, junta-se o tomate, a alface, a cebola e o pepino para a salada.

Se o frango ainda não estiver cozinhado, a receita demora 12 minutos. Se for o que sobrou do almoço, não demora mais do que cinco.

Foto Receita de salada de frango RECEITAS CRIATIVAS PARA TEMPOS DE CRISE

Ingredientes 1 tomate

4 folhas de alface

1 cebola

1 pepino

Peito de frango

Sal, alho em pó e pimenta q.b

E para sobremesa: brigadeiros de chocolate

No caso das sobremesas, aprender a fazer leite-creme, salame de chocolate, salada de fruta ou gelatina são algumas das opções disponíveis no livro. Ainda assim, e no meio de tanta oferta, os brigadeiros de chocolate são os favoritos.

“Se há coisa que os estudantes são é gulosos, por isso é que nós também temos alguns doces para os ajudar nesse sentido”, destaca Rui. Para fazer dois brigadeiros grandes por 30 cêntimos cada, é preciso cacau em pó, manteiga e leite condensado.

“Numa panela juntar a manteiga e o cacau em pó. De seguida juntar a lata de leite condensado e cozinhar até o preparado ficar em ponto estrada. Com as mãos untadas com óleo moldar pequenas bolas e decorar com coco ralado.”