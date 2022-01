O VeggieKit é agora uma app portuguesa que te ajuda a comer mais vezes vegetariano

A Associação Vegetariana Portuguesa transformou o guia de bolso com dicas para o vegetarianismo numa app que serve tanto quem se interessa por receitas como quem pretende deixar de pôr animais no prato em 2022.

É uma ajuda para quem começou o ano a escrever no motor de busca “como ser vegan”, agrega mais de 150 receitas de chefs e autores portugueses e começa com um desafio orientado de 15 dias sem produtos de origem animal no prato.

Foto DR

Foto DR

A Associação Vegetariana Portuguesa transformou o VeggieKit, o guia de bolso para o vegetarianismo lançado em 2019, numa aplicação gratuita. Por agora, está apenas disponível para Android.

A app agrega vídeos de dicas, sobre o custo de uma alimentação à base de plantas ou como orientar uma ida às compras, e conselhos de nutricionistas, além de receitas com sugestões de pratos para todas as refeições do dia.

Foto A app VeggieKit está disponível para Android. DR

Janeiro é o mês dos desafios vegetarianos, que tentam inspirar a uma transição para uma dieta menos intensiva a nível de emissões de gases com efeito de estufa e mais consciente do bem-estar animal.

O que reúne mais participantes por todo o mundo é o Veganuary, que espera chegar, até ao final do mês, aos dois milhões de pessoas inscritas.

Em Portugal, a Aliança Animal promove o Desafio Vegetariano, com ementas tradicionais. A versão portuguesa do convite a um mês de refeições vegetarianas (com ajudas) pôs cerca de 33 mil pessoas a contemplarem uma dieta à base de plantas, desde que surgiu, em 2018.