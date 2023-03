Governo de Sánchez sai reforçado do debate da moção de censura do Vox

Liderado por um ex-comunista, o desafio da extrema-direita à coligação permitiu que esta se apresentasse unida e deu espaço a Yolanda Díaz para se lançar como candidata às eleições do final do ano.

Dois anos depois, e de novo com chumbo garantido, o Vox voltou a tentar uma moção de censura ao Governo de coligação liderado por Pedro Sánchez: se o objectivo da primeira foi forçar o PP a posicionar-se em relação ao rival de extrema-direita, a segunda, apresentada esta terça-feira, nasceu como “uma vulgar operação de marketing” (editorial do El País) e tornou-se uma “colossal tolice” (análise do El Mundo). A grande novidade foi o convite a Ramón Tamames, economista e antigo dirigente do Partido Comunista Espanhol, para elaborar e defender a moção, apresentando-o como candidato à chefia do Governo.