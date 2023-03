Quarta na TV: Do Rio ao Mar com João Caupers e Os Espíritos de Inisherin

CINEMA

Mustang

TVCine Edition, 18h45

Lale e as suas quatro irmãs são apanhadas a brincar na praia com uns colegas. Os familiares interpretam mal a situação e decidem fechá-las em casa. Mas elas encontram formas de contornar a situação. Estreia na realização de longa-metragem de Deniz Gamze Ergüven, Mustang foi nomeado para o Óscar de melhor filme estrangeiro.

Abre mais uma sessão tripla integrada no Mês da Mulher, em exibição às quartas. Seguem-se, às 20h20, o filme de animação do israelita Ari Folman À Procura de Anne Frank e, às 22h, Esposas Celestiais, contos do povo mari (República de Mari El, Rússia) na perspectiva das mulheres dessa cultura, com realização de Aleksei Fedorchenko.

Despojos de Inverno

Hollywood, 21h30

Ree Dolly, de 17 anos, é o único apoio dos irmãos mais novos. A mãe está em depressão profunda. O pai deu a casa como fiança num negócio obscuro, desapareceu e é procurado pela polícia. Para não perder a casa, Ree terá de o encontrar, custe o que custar.

Nomeado para quatro Óscares, o filme de Debra Granik adapta o romance homónimo de Daniel Woodrell, com Jennifer Lawrence, John Hawkes e Isaiah Stone e Ashlee Thompson no elenco.

Os Espíritos de Inisherin

Disney+, streaming

O ano é 1923. Pádraic Súilleabháin e Colm Doherty vivem numa pequena ilha irlandesa e são amigos desde sempre. Um dia, sem grandes explicações, Colm decide terminar a amizade e afastar-se. Inconformado, Pádraic insiste numa reaproximação.

Essa insistência vai fazer com que Colm, num acesso de teimosia, faça uma promessa algo inusitada: de cada vez que ele lhe dirigir a palavra, cortará um dos seus próprios dedos. O tempo vai passando e as coisas vão escalando até um ponto de não-retorno.

Escrita e dirigida por Martin McDonagh e protagonizada por Colin Farrell e Brendan Gleeson (que já antes tinham participado no filme do mesmo realizador Em Bruges), esta comédia negra estreou-se no Festival de Cinema de Veneza, onde Farrell recebeu o Prémio Volpi Cup de melhor actor e McDonagh o Golden Osella de melhor realizador. O filme ganhou ainda três Globos de Ouro e quatro BAFTA, além de ter estado nomeado para nove Óscares.

SÉRIE

Professor T

Fox Crime, 22h

Jasper Tempest (Ben Miller) é um reputado criminologista e professor universitário. E é também um homem que sofre de perturbação obsessiva-compulsiva. Está dado o perfil do protagonista desta série britânica baseada numa produção original belga, que regressa hoje aos serões de quarta-feira para a segunda temporada. Um crime de duplo homicídio, com coincidências com um caso antigo, ocupa o primeiro dos seis novos episódios.

INFORMAÇÃO

Grande Entrevista

RTP3, 23h

João Caupers, presidente do Tribunal Constitucional, fala com o jornalista Vítor Gonçalves sobre o impacto político e social em questões como a eutanásia, os metadados ou a aprovação do Chega, num momento em que o órgão de soberania lida com um impasse na renovação da sua própria composição.

DOCUMENTÁRIOS

Do Rio ao Mar

RTP2, 16h08

Estreia. Um pouco por todo o mundo e a bordo de “tudo o que flutue”, François Pécheux desce rios como o Amazonas, o Mekong, o Manambolo, o Loire, o Danúbio ou o Mississípi, da nascente até à foz, para dar a conhecer as gentes, as histórias, as paisagens e os ecossistemas que as suas águas alimentam. A série documental fica em exibição de segunda a sexta.

A Onda Verde

Odisseia, 20h53

Série de sete episódios em torno de Carine e Manu, um casal de surfistas-ambientalistas em viagem pelo mundo com as duas filhas. Hoje, no primeiro par de episódios, vão à ilha da Páscoa e ao Egipto; daqui a uma semana, a São Tomé e Colômbia; na seguinte, às ilhas do Natal, Fanning e Taiti.

Fojos

RTP2, 3h01

Anabela Moreira e João Canijo foram a Castro Laboreiro, em pleno Parque Nacional da Peneda-Gerês, filmar este documentário que aborda temas como a vida rural, o isolamento, o envelhecimento ou a ligação à natureza.