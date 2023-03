A raposa que perdeu o seu bosque, sapos à boleia e outras fotografias premiadas

Mais de 13.000 imagens foram apresentadas no concurso British Wildlife Photography Awards (BWPA) deste ano, contando com a participação de fotógrafos amadores e profissionais que concorreram ao prémio de mais de 5600 euros.

Charlie Page, de 28 anos, foi escolhido como o vencedor do prémio deste ano pela sua fotografia feita em Inglaterra: "Eu sabia que a área era frequentada por raposas e queria fazer uma fotografia com o cenário industrial para mostrar a devastação causada nesta floresta local que a raposa chama de lar", diz Page, citado num comunicado da BWPA. "Espero que os fotógrafos de vida selvagem não sejam confrontados com cenários semelhantes nos anos vindouros", acrescentou.

O prémio para o Jovem Fotógrafo Britânico de Vida Selvagem do ano, atribuído pela Royal Society for the Protection of Birds (RSPB) foi para Billy Evans-Freke pela sua imagem de uma Coruja-do-mato a descansar numa árvore. Este prémio é apoiado pela RSPB com o objectivo de encorajar os jovens a envolverem-se com a natureza.

"Os talentosos fotógrafos do concurso deste ano deram-nos uma janela excepcional para a natureza da Grã-Bretanha", diz Will Nicholls, director da BWPA, no comunicado sobre os vencedores da edição deste ano. "É uma importante recordação da vida selvagem e dos espaços selvagens que ainda permanecem no Reino Unido, e que precisam do nosso cuidado e protecção."

Os fotógrafos competiram em 10 categorias no concurso: comportamento animal, retrato, Grã-Bretanha botânica, preto e branco, estações do ano britânicas, mar e costa, habitat, Grã-Bretanha escondida, vida selvagem urbana e florestas selvagens. Na competição aberta para os mais jovens havia 3 grupos etários: menores de 11 anos, 12-14 anos e 15-17 anos.

Todas as imagens premiadas são publicadas pela Bird Eye Books, num livro que está agora disponível online em bwpawards.org.

A BWPA foi fundada em 2009 por Maggie Gowan e, a partir de 2022, o concurso passou a ser dirigido pelo fotógrafo Will Nicholls. A edição de 2024 está agora aberta para inscrições em bwpawards.org.