Transformar o SNS com as pessoas e profissionais

É chegado o momento de contribuir para mobilizar a sociedade portuguesa para as mudanças necessárias, convocando os “Estados Gerais” para a transformação do SNS.

A discussão sobre como resolver os problemas do Serviço Nacional de Saúde (SNS) continua na ordem do dia. Na recente entrevista ao PÚBLICO, o Presidente da República sinalizou a situação, afirmando: “E o SNS, ao ser repensado, tem de ser repensado rapidamente.” Gostaria de recordar que a solidez das soluções, mais do que a “rapidez”, depende da sua consistência e profundidade e da aplicação, de forma adaptativa e realista. No entanto, os problemas todos os dias referidos pela comunicação social, ampliados por alguns interesses corporativos, têm aumentado a instabilidade e minado a confiança no SNS. São sintomáticas desta situação as lutas justas de diversos grupos profissionais, agora também no setor privado.