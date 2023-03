Depois do Arsenal x Sporting, “maldição Kardashian” volta a atacar em Paris

O Paris St Germain ainda não tinha perdido em casa nesta temporada da Ligue 1. Até ao último domingo. A culpa, dizem as teorias da conspiração, é de Kim Kardashian, que foi ao Parc des Princes ver o jogo contra o Rennes.

Há quem apele para que a empresária norte-americana seja impedida de entrar em estádios de futebol e quem dê a ideia de que a socialite pode servir de amuleto às equipas pelas quais não torce. Tudo por causa de uma teoria que diz que, sempre que um membro do clã Kardashian entra em cena, a boa sorte esfuma-se.

O certo é que, depois da derrota do Arsenal na semana passada frente ao Sporting, numa altura em que o clube inglês não registava um resultado negativo há cerca de um mês, o PSG, que nesta temporada ainda não tinha sofrido nenhuma derrota em casa e que lidera a Ligue 1, com mais sete pontos que o Olympique de Marseille, perdeu para o Rennes, 5.º classificado, por duas bolas a zero. A contrariar as teorias da conspiração está o facto de que, quando visitou a equipa da Bretanha, o PSG também perdeu — e Kardashian não estava entre os adeptos.

Kim Kardashian voltou a levar o filho Saint à bola, desta feita a torcer pelo PSG e a lamentar a ausência de Neymar, lesionado, mas sem deixar de o transportar para o recinto sagrado dos “rouge-et-bleu” através de uma videochamada. "Os meninos mais sortudos do mundo a falarem com o Neymar para lhe desejaram uma rápida recuperação", escreveu a socialite nas stories do Instagram.

A viagem, porém, deu direito a encontros, com Kardashian a conseguir que o filho, de 7 anos, conhecesse Kylian Mbappé. "Muito obrigada @psg por tornar realidade os sonhos dos nossos filhos", escreveu a influencer no Instagram.

No final, e com uma fotografia sua a ser abraçada pela pequenada, Kardashian declarou: "É seguro dizer que os meninos adoraram a nossa excursão ao futebol! Mães do futebol vitoriosas!” As mães e o Rennes, já o PSG só pode esperar que tenha sido um azar ou que Kardashian não regresse às suas bancadas.