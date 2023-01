PSG sofre em Rennes segunda derrota na Liga

O Paris Saint-Germain, actual campeão e líder isolado do campeonato francês, sofreu este domingo, em Rennes, a segunda derrota na Ligue 1, ao perder por 1-0, em jogo da 19.ª jornada.

Com Mbappé a suplente, os parisienses voltaram a perder na segunda deslocação em 2023, depois do desaire no terreno do Lens, no primeiro dia do ano.

O Mundial fez bem ao PSG ?????



???? @Ligue1UberEats | @staderennais 1 x 0 @PSG_inside



O técnico do Paris Saint-Germain, Christophe Galtier, que tinha dado duas semanas de descanso a Mbappé e ao internacional marroquino Achraf Kakimi, ausentes dos jogos com o Chateauroux, da Taça de França, e com o Angers, da 1.8ª jornada, decidiu deixar ambos no banco até aos 55 minutos.

O golo que decidiu a partida foi de autoria do maliano Hamari Traoré, lateral direito do Rennes, aos 65 minutos.

Pelo PSG alinharam de início Vitinha e Danilo Pereira, com Galtier a recorrer a Renato Sanches aos 83 minutos. Não obstante a derrota, o PSG continua a liderar, com 47 pontos, com o Lens a três de distância e o Marselha a cinco.