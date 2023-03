Novo Trilho das Candeias entre penedos e bosques de Braga

Está tudo preparado para a inauguração do Trilho das Candeias — que acontecerá no dia 23 de Abril —, um percurso circular de aproximadamente oito quilómetros, de baixa dificuldade, que nos permite descobrir a paisagem de Tadim. "Com este projecto, Tadim passa a integrar a rede de percursos pedestres de Braga, ficando deste modo ligada ao resto do município”, referiu o executivo da Junta de Freguesia em comunicado.

Devidamente assinalado, o trilho inspira-se numa crença popular que está relacionada com o estado do tempo. "Se a Nossa Senhora das Candeias estiver a rir, está o Inverno para vir; se estiver a chorar, está o Inverno a passar. Ou seja, se o tempo estiver de sol no Dia de Nossa Senhora das Candeias [a 2 de Fevereiro], o Inverno ainda se prolongará; mas se chover nesse dia, o Inverno estará a acabar", recorda a Junta.

No terreno, a Capela de Nossa Senhora das Candeias dá o mote para o PR6 BRG - Trilho das Candeias, que é um convite a percorrer Tadim e a conhecer parte do seu património e natureza. "O Trilho das Candeias tentará transportar o caminhante tão para trás no tempo quanto possível, aludindo à Bouça da Lapa e àqueles que são os sinais mais antigos que se conhecem da ocupação humana do território que hoje constitui Tadim."

O percurso resgata a memória do antigo Castelo de Penafiel de Bastuço, outrora o centro administrativo de um vasto território de cerca de 100km2 que incluía trinta e seis paróquias, entre os actuais concelhos de Braga, Barcelos e Vila Nova de Famalicão. Hoje, ainda é possível ver alguns vestígios do antigo castelo, nomeadamente um imponente maciço granítico, conhecido como o Penedo do Castelo, em cima do qual se ergueria a torre principal.

O percurso junta quintas e as respectivas casas que marcavam e continuam a marcar a adtividade agrícola do território. A estação de caminhos-de-ferro e o centro histórico de Tadim são outros dos pontos de interesse assinalados.

A inauguração do Trilho das Candeias está marcada para dia 23 de Abril com uma caminhada solidária a favor dos Bombeiros Voluntários de Viatodos.