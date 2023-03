Aníbal Zola assinala reedição de Quem Sai aos Seus com novo single e um concerto

O cantor e contrabaixista Aníbal Zola prepara-se para lançar uma segunda edição do seu álbum Quem Sai aos Seus, publicado originalmente em Abril de 2022, com um concerto no Auditório do Círculo Católico de Operários do Porto. Será no próximo dia 15 de Abril (às 21h), passado um ano da edição de Quem Sai aos Seus, e nesse concerto o disco será tocado na íntegra. Com Aníbal Zola (voz e contrabaixo) estarão em palco André Mariano (bateria, percussões, guitarra portuguesa e vozes), Juan de la Fuente (percussões), Romain Valentino (guitarra clássica e eléctrica, cavaquinho e vozes), Ivo Pinho (clarinete) e Klénio Barros (trombone). Além de dois convidados especiais: a dupla Fado Bicha (Lila Tiago e João Caçador) e Armindo Sousa.

Para assinalar a reedição (e relançamento) deste seu disco, que contou com o apoio da Sociedade Portuguesa de Autores e da Direcção-Geral das Artes, Aníbal Zola publica esta segunda-feira um novo videoclipe, desta vez com a canção Uma noite de S. João (segunda no alinhamento do álbum), realizado por Joana Jorge (Ficus Films) e protagonizado pelo actor André Júlio Teixeira. Até agora, dos doze temas de Quem Sai aos Seus, já tinham sido publicados videoclipes de Quem tem boca (realizado por Catarina Santos, responsável pelo design no disco, com recurso a manipulação de ilustrações de Aníbal Zola), Dona Isabel e Escrever para ti. O álbum Quem Sai aos Seus é o terceiro de Aníbal Zola, depois de Baiumbadaiumbé (2018) e Amortempo (2020).