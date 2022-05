Aníbal Zola e Quem Sai aos Seus: “Saio a tudo o que me foi inspirando”

Com um novo álbum em carteira, o cantor e contrabaixista portuense Aníbal Zola tem vindo a rodá-lo pelos palcos. Quem Sai aos Seus está esta quarta-feira em Vila Real e sexta no Porto.

Cantor e contrabaixista, Aníbal Zola está a rodar por vários palcos o seu terceiro e mais recente álbum, Quem Sai aos Seus, que apresenta esta quarta-feira ao vivo em Vila Real. Começou no Porto, onde nasceu, e diz que foi “épico”: “Foi pena não ter sido filmado”, diz ele ao PÚBLICO. “A sala estava cheia, com uma banda grande (dois percussionistas, sopros, dois guitarristas) e foi muito entusiasmante.” Os restantes foram em trio. “E a reacção do público tem sido óptima.”