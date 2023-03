De Costa Silva a Rui Nabeiro, da terra ao infinito

Na sexta-feira, durante a sessão de abertura do XI congresso da Cefamol – Associação Nacional da Indústria de Moldes, o ministro da Economia e do Mar, António Costa Silva, declarou o seguinte: “Infelizmente vivemos num país que, por motivos ideológicos, continua a hostilizar as empresas, em particular as grandes empresas. Continua a considerar o lucro um pecado e nós temos de combater esses preconceitos.”

Os leitores são a força e a vida do jornal



O contributo do PÚBLICO para a vida democrática e cívica do país reside na força da relação que estabelece com os seus leitores.Para continuar a ler este artigo assine o PÚBLICO.Ligue - nos através do 808 200 095 ou envie-nos um email para O contributo do PÚBLICO para a vida democrática e cívica do país reside na força da relação que estabelece com os seus leitores.Para continuar a ler este artigo assine o PÚBLICO.Ligue - nos através do 808 200 095 ou envie-nos um email para assinaturas.online@publico.pt