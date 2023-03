O vínculo ao bebé não é exclusivo da mãe. Como pode o pai criar laços?

Estabelecer um vínculo com um bebé pode ser mais difícil para os homens, o que pode dar origem a inseguranças e ansiedade. O PÚBLICO falou com cinco especialistas sobre o assunto.

O nascimento de um bebé pode ser desafiante para as famílias, tendo em conta a alteração das dinâmicas e as dúvidas quanto aos cuidados a ter com um recém-nascido. Para a figura paterna, esta fase pode desencadear algumas inseguranças relativamente à criação e fortalecimento do vínculo com o bebé.