Zoo de Atenas luta para salvar cria de tigre-branco deixada no lixo

Cria de três meses terá sido vítima do tráfico de animais selvagens. Foi encontrada desnutrida e com sinais de maus tratos às portas do zoo.

Uma equipa de veterinários gregos está a lutar para salvar uma cria de tigre-branco abandonada no caixote do lixo de um jardim zoológico de Atenas, que se suspeita ter sido vítima do comércio ilegal de animais selvagens.

O tigre-branco de três meses foi encontrado no dia 28 de Fevereiro debaixo de um caixote do lixo no parque de estacionamento do Jardim Zoológico de Ática por um funcionário de limpeza, que alertou o proprietário do parque.

"É a primeira vez que um animal deste tipo é deixado à porta do nosso jardim zoológico", disse Jean-Jacques Lesueur, fundador do zoo. "Quer dizer, tivemos uma série de casos de animais abandonados, mas geralmente são animais de estimação — cachorros, gatinhos, tartarugas... Mas um tigre? Nunca."

Fotogaleria

As imagens das câmaras de videovigilância do jardim zoológico mostram um veículo a aproximar-se dos contentores do lixo antes da meia-noite da noite anterior. As autoridades estão a tentar localizar a matrícula, adiantou Lesueur.

O animal, que estava magro e desidratado, encontra-se em estado grave. "Quando vi a cria pela primeira vez, não podia acreditar, honestamente não era capaz de acreditar que um animal estivesse em tal estado", disse a veterinária do jardim zoológico Noi Psaroudaki. "Provavelmente foi alimentada com uma dieta inadequada, e tem uma grave deficiência de vitaminas e minerais, o que torna os seus ossos extremamente frágeis."

As radiografias também revelaram que foi colocado um parafuso metálico numa das pernas traseiras da cria.

Lesueur disse que se o tigre sobreviver terá de ser transferido para um santuário de animais, uma vez que o jardim zoológico não tem outros da sua espécie. Organizações internacionais de protecção da vida selvagem e bem-estar animal já contactaram o jardim zoológico para ajudar, salientou.

A responsável pelos felinos no zoo de Ática, Andrea Cerny, explicou que, devido ao seu tamanho, dieta e agressividade, é sempre difícil cuidar de um tigre.

Foto

"Um tigre não pode, de forma alguma, ser um animal de estimação. É um animal muito perigoso, com forte instinto de caça", disse Cerny. "A maior parte destes tigres de estimação acabam por ser abandonados ou mortos."

O tráfico de animais selvagens na Europa é um negócio de milhares de milhões de euros, segundo a Europol, e os continentes asiático e africano são origens comuns dos animais exóticos vendidos a compradores europeus.

"Sabemos que os animais entram ilegalmente na Grécia — cobras, tigres como este, não é a primeira vez que um tigre entra", reconheceu Maria Ganoti, líder da associação grega de resgate de animais selvagens ANIMA, que ajuda frequentemente animais selvagens abandonados, como cobras e crocodilos.