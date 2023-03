“Nada te impede!”, diz Manuel — um miúdo

Uma mistura de filosofia, poesia, estímulo ao autoconhecimento e, se for esse o desejo de alguém, à mudança. Tanto pode ser uma criança como não.

Infinito é uma história escrita como se fosse uma carta e tem como ponto de partida uma vela de aniversário com a forma de um oito. “Lembras-te de mim? A vela dos teus 8 anos? A primeira a saltar do teu bolo de aniversário?”

Pretexto para se falar de brilho, alma, crescimento, vazio, diferença (“Será possível apagar uma chama? Sentir uma coisa antes da festa e outra depois da festa?”). Mas também de criatividade, alegria, risco, ousadia e coragem: “Era uma vez um elefante (…) que cresceu preso a uma estaca junto ao circo. Por não ter sido capaz de libertar-se quando era pequeno e frágil, acreditou que seria para sempre (im)possível, mas se o Dumbo voou, podes tentar. Nada te impede! Escreve. Lê sempre que duvidares de ti.”

Foto Teresa Revez

Teresa Revez conta ao PÚBLICO que esta história resulta de “cumplicidades leitoras” com o seu filho de oito anos, o Manuel (Manel). Com a chegada do segundo filho, o José (Zé), a dinâmica familiar alterou-se e foi numa “disputa” de atenção que o mais velho lhe respondeu: “Nada te impede.”

Diz a autora: “A dada altura, fiquei a pensar naquela frase. Acho que também foi o facto de o Manuel ter feito um trabalho para a escola sobre o livro Impossível [texto de Tracey Corderoy, ilustração de Tony Neal, edição da Minutos de Leitura] que o levou a, à sua maneira, chegar àquela ideia conhecida: ‘Impossível só se disseres que é’.”

Infinito — Isto Não É Um Livro Book trailer Infinito — Isto Não É Um Livro

Na história de Impossível, um cão quer conhecer o mar, mas convence-se de que é muito longe e de que não seria capaz de fazer essa viagem. Até que aparece um caranguejo a precisar de voltar para casa. E o “impossível” acontece.

Mas Teresa Revez não quer que se classifique Infinito como um livro de auto-ajuda: “Quero é convidar os leitores a mudar de perspectiva.” Como escreve logo nas primeiras páginas: “Um dia ou dia 1? Dia primeiro? Há dias em que mudando a perspectiva um oito pode ser o infinito.”

Para ilustrar estas reflexões, recorreu a pintura, colagem e fotografia, acompanhadas de diferentes estilos tipográficos e variadas escalas, o que confere dinamismo e diversidade ao objecto. Os filhos também participaram neste processo.

Foto “Encontrei o ritmo que cria no tempo um espaço para novas ideias” Teresa Revez

Cristina Taquelim, bibliotecária, mediadora de leitura e contadora de histórias, escreve na contracapa: “Um projecto de autor que se afirma como um testemunho sobre as vivências artísticas e da criatividade no desenvolvimento da infância. (…) Uma pedra atirada a um charco que gera ondas concêntricas, infinitas e que nos convidam a pensar onde poderemos chegar quando acreditamos que nada nos impede.”

Um posfácio que termina assim: “Infinitos são os caminhos de um livro dentro do leitor. Infinito seja o caminho deste objecto nas vossas mãos.” Seja.

Infinito — Isto Não É Um Livro Texto: Teresa Revez

Ilustração: Teresa Revez e miúdos

Revisão e posfácio: Cristina Taquelim

Edição de autor

58 págs., 12,90€

