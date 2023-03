Cuidado com Pet. Porque é que os cães devem ir à creche?

Cuidado com o Pet é o podcast do P3 sobre animais de estimação. Conversámos com os responsáveis por duas creches caninas para sabermos que vantagens trazem aos animais.

São cada vez mais os donos que inscrevem os cães em creches ou escolas caninas e os motivos são vários. Aprenderem a socializar com outros animais e, no caso dos mais indisciplinados, melhorarem o comportamento são as razões mais comuns. Mas também há quem o faça para evitar que o cão fique sozinho em casa — e faça estragos.

Neste episódio do podcast Cuidado com o Pet, falamos com os responsáveis de duas creches caninas para sabermos que tipo de actividades é que os animais fazem e quais são as vantagens de irem à escola.

Pedro Junqueira Lopes, fundador da Cão Nosso, começa por explicar que a socialização é fundamental para todos os cães e que todos podem ser trabalhados. “As pessoas sabem que é importante pôr o cão numa creche, porque a partir do momento em que estão oito ou dez horas fora de casa, o animal vai estar entediado e sem estímulos. Um cão tem que ser socializado”, adianta.

No Porto, João Pereira da Pets and Family destaca ainda que fomentar a interacção entre cães é o primeiro passo para acabar com traumas e medos. A par disto, actividades mentais como a procura de comida também contribuem para que melhorem o comportamento.

“Temos alguns cães que têm um comportamento mais ansioso ou que tem algum medo e a creche canina, como é um ambiente controlado porque os cães não são agressivos, ajuda a combater essa ansiedade.” O treinador destaca ainda que se alguma coisa for destruída não há problema, até porque “se fossem todos bem-comportados seriam cães de loiça”.

