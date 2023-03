Festival que celebra o livro e a árvore volta a instalar-se na vila da Mamarrosa

Os livros e as árvores servem de pretexto para o Festival Cultural Semente, que vai já para a sua segunda edição. Até segunda-feira, a vila da Mamarrosa, na região da Bairrada, Aveiro, acolhe mais uma feira do livro e da árvore – que junta mais de uma dezena de livreiros, alfarrabistas e vendedores de árvores, plantas e sementes –, para além de muitas outras actividades culturais e ambientais, algumas das quais programadas para locais desabitados da vila. O evento começou hoje. Uma das propostas de destaque passa pela Caminhada Literária agendada para a manhã de sábado (9h30). Um percurso pela natureza, acompanhado por uma narrativa poética, mas também de aprendizagem científica.

“É o evento que melhor descreve a nossa intenção, com o conhecimento científico a cruzar-se com o conhecimento popular”, destacou ao PÚBLICO Ricardo Regalado, da organização – o festival é organizado pela Promob – Associação de Promoção e Mobilização da Comunidade, em parceria com a Galeria Olga Santos –, evidenciando também a própria Feira do Livro e da Árvore, que irá decorrer no salão da Associação de Melhoramentos da Mamarrosa, a partir das 11h de sábado.

O festival contará ainda com três exposições permanentes de pintura, escultura e fotografia, compreendendo obras de artistas plásticos de todo o país e dos formandos da II Oficina de Fotografia Promob – estas exposições ocuparão alguns lugares desabitados da vila, como antigas adegas e destilarias. Ao longo dos dias de sábado e domingo também decorrerão workshops e palestras sobre temas tão variados como mindfulness e aromaterapia, voluntariado ambiental ou ecopsicologia, estando igualmente previstos ateliers pedagógicos de leitura para crianças e idosos.

Haverá ainda tempo para uma sessão de ioga (domingo, às 9h30) e para apresentações de livros, como é o caso de A Poesia dos Retratos, de João Paulo Teles (sábado, às 18h).

O Festival Cultural Semente 2023 não deixará a música de fora, contemplando actuações de grupos locais, como é o caso da Banda Juvenil da Mamarrosa e o Coro de Vozes da D’Orfeu. A estes concertos juntam-se dois espectáculos criados por artistas da comunidade – De Ter Raízes no Chão, um concerto poético de Eduarda Mota e Ricardo Regalado com o Grupo de Cantares Populares de Bustos (sábado, às 21h), e Uma Árvore e Um Pássaro Encontram-se, um espectáculo teatral e de poesia, criado e interpretado pelos Jovens Artistas Unidos (domingo, às 19h).

Também haverá uma tertúlia de reflexão, este ano dedicada ao tema “Raiz e memória” e juntando personalidades ligadas à neuropsicologia, ao teatro, à arquitectura, ao associativismo cultural e ao jornalismo. O programa encerra na segunda-feira, pelas 21h, com a celebração do equinócio da Primavera.

Um festival que veio para ficar

O sucesso da primeira edição do evento, realizada em Março do ano passado, convenceu a organização a dar continuidade ao festival. Centenas de pessoas rumaram à vila da Mamarrosa, no município de Oliveira do Bairro, para “experienciar este conceito tão próprio de reaproximação da comunidade à terra, à natureza e à cultura feita por organismos locais e também criada por artistas de várias raízes, mas partilhada no seio de uma localidade pequena”, destacam.

Este ano não será diferente, garantem os promotores, que partilham entre si o gosto pela “cultura e as artes, assim como a preocupação com a natureza e o sentido de urgência da ligação à terra”, evidenciou Ricardo Regalado.