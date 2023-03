Tripulantes de cabina da EasyJet marcam greve para 1, 2 e 3 de Abril

Os tripulantes de cabina da EasyJet em Portugal avançaram com um pré-aviso de greve para os próximos dias 1, 2 e 3 de Abril.

Na comunicação enviada aos associados, a direcção do Sindicato Nacional do Pessoal de Voo da Aviação Civil (SNPVAC) refere que a medida surge devido ao “impasse” nas negociações e ao que diz ser “a postura intransigente e incompreensível” da transportadora aérea.

O pré-aviso de greve, já enviado à empresa e às entidades oficiais, ocorre na sequência do encontro de trabalhadores que se realizou a 9 de Março, e no qual o sindicato ficou mandatado para recorrer à greve se fosse considerado necessário.

O SNPVAC diz ainda que “foi realizada uma ronda parlamentar, de maneira a expor aos partidos políticos a situação actual dos tripulantes da EasyJet”.

No comunicado emitido após esse encontro, e durante o qual foi rejeitada a proposta apresentada pela empresa, o SNPVAC avançou que ia “desencadear todas as diligências necessárias para a salvaguarda dos interesses dos seus associados” e defendeu que era “legítimo” pugnar “para que seja reposto o seu poder aquisitivo perdido desde 2019”, para que “sejam cumpridas, pontual e escrupulosamente, todas as disposições” do acordo de empresa em vigor “e para que seja respeitada a sua dignidade profissional”.

Por parte da empresa, fonte oficial afirmou que estava empenhada “em trabalhar de forma construtiva” com os representantes dos trabalhadores “para abordar as suas preocupações com o objectivo de assinar um acordo sustentável”.