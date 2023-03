O Governo condena primeiro e julga depois

O padrão não é novo, mas, nas últimas semanas, atingiu novos patamares: sempre que o Governo está aflito, trata de desviar as atenções dos seus problemas, colando-os à pele de terceiros. Foi assim com a habitação, que isentou o Estado de qualquer esforço para alocar o seu património no aumento da oferta e exigiu sacrifícios aos privados; foi assim com a carestia e os preços dos supermercados, que inspirou o Governo a executar uma estratégia de alicate, com o primeiro-ministro e o ministro da Economia a assacarem responsabilidades às empresas pelos aumentos do custo de vida.

