Dados estatísticos provisórios

Estamos a meio dos anos 1980 e Abel (Rogério Samora) “regressa” a casa, uma aldeia em Trás-os-Montes. Vem de França, onde passou vários anos e o seu regresso é motivado por vingança e trauma. Falamos de Matar Saudades (1987), de Fernando Lopes, onde o tema da emigração como que dá uma volta. Era como se, anos mais tarde, víssemos os despojos e os rastos daqueles que existiram num certo cinema dos anos 1970, como em Trás-os-Montes (1976), de António Reis e Margarida Cordeiro, filme cheio de espectros, daqueles que emigraram para ter uma vida melhor; ou mesmo, ainda antes, daquele desejo de sair que brotava da boca dos protagonistas de Paulo Rocha (Verdes Anos, 1963; ou Mudar de Vida, 1966). No filme de Lopes, vê-se já o Portugal da Europa, com as suas novas auto-estradas a rasgar os montes. Tal como este filme, muitos outros, entre os anos 1980 e 1990, mostravam um país em mudança, mas cheios de marcas do tempo, cicatrizes que não saravam.

Os leitores são a força e a vida do jornal



O contributo do PÚBLICO para a vida democrática e cívica do país reside na força da relação que estabelece com os seus leitores.Para continuar a ler este artigo assine o PÚBLICO.Ligue - nos através do 808 200 095 ou envie-nos um email para O contributo do PÚBLICO para a vida democrática e cívica do país reside na força da relação que estabelece com os seus leitores.Para continuar a ler este artigo assine o PÚBLICO.Ligue - nos através do 808 200 095 ou envie-nos um email para assinaturas.online@publico.pt