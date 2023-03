Conselho de administração da Transtejo demite-se

O conselho de administração da Transtejo demitiu-se esta quinta-feira. A decisão foi anunciada em conferência de imprensa ao início da tarde, na sede em Lisboa, por Marina Ferreira, presidente do conselho de administração.

Questionada pelos jornalistas se o pedido de demissão já foi aceite pelo Governo, a responsável adiantou que ainda não sabe sobre a decisão dos Ministérios do Ambiente e das Finanças, que detêm a tutela.

Em causa está o facto de a transportadora ter adquirido a uma empresa espanhola dez catamarãs eléctricos por 52,4 milhões de euros para transporte de passageiros entre Lisboa e a Margem Sul do Tejo, por concurso público internacional, mas apenas uma bateria - equipamento sem o qual as embarcações não podem navegar. Depois tentou comprar estes acumuladores à parte por mais 15,5 milhões, mas por ajuste directo, à mesma empresa espanhola à qual tinham sido adquiridos os navios. Para o Tribunal de Contas, que fez um acórdão demolidor a recusar o visto prévio à segunda aquisição, comprar catamarãs sem baterias é equivalente a comprar um carro "sem motor", uma "bicicleta sem pedais" ou uma "moto sem rodas".

A presidente do conselho de administração da Transtejo, Marina Ferreira, nega que o órgão que dirige tenha praticado qualquer ilegalidade neste processo, ao contrário do que concluíram os juízes do Tribunal de Contas. "Gerir implica correr riscos de uma forma calculada", afirmou a gestora. "A nossa actuação defendeu o interesse público. Fizemos a escolha que achámos melhor para o erário público", garantiu também. "Estou triste", terminou, lamentando a "falta de respeito" dos juízes pelos administradores da transportadora.

Para o Tribunal de Contas, "não se pode sequer falar em navios sem as baterias, como não se pode falar, por exemplo, em navios sem motor ou sem leme. Isto porque elas constituem uma parte integrante desses navios”. Os juízes não se limitaram, contudo, a chumbar a compra das baterias, à parte e por ajuste directo, que a Transtejo pretendia fazer. Consideram que todo o negócio se revela de tal forma lesivo do interesse público que remeteram as suas conclusões para o Ministério Público, para eventual apuramento das responsabilidades financeiras ou mesmo criminais dos gestores da transportadora fluvial.

E dizem, preto no branco, que a transportadora enganou o Tribunal de Contas: “Tinha perfeito conhecimento de que estava a faltar à verdade ao tribunal quando disse que iria recorrer a um concurso autónomo para o fornecimento das baterias, induzindo-o em erro”. E foi graças a isso, lamentam, que conseguiram que o primeiro contrato, para a aquisição dos catamarãs, fosse visado. “Os pressupostos em que o tribunal tomou a decisão de concessão de visto foram incorrectos. Se tivessem sido prestadas ao tribunal as informações correctas - como deveria ter sido feito - a decisão do tribunal poderia ter sido a de recusa do visto”.

“O comportamento da Transtejo, com a prática de um conjunto sucessivo decisões que são não apenas economicamente irracionais, mas também ilegais, algumas com um elevado grau de gravidade, atinge o interesse financeiro do Estado e tem um elevado impacto social. Que lhe é directa, e exclusivamente, imputável”, pode ler-se no mesmo acórdão, que descarta várias das explicações que lhe foram fornecidas pela transportadora. Que diz que quando percebeu que se usasse o sistema de leasing para o negócio perderia o acesso a fundos comunitários optou pela compra. A Transtejo admite que quando escolheu a Astilleros Gondan para fornecer os navios ficou dependente da sua solução para os acumuladores, uma vez que qualquer outra obrigaria a alterar o projecto de construção das embarcações e ainda a uma nova certificação marítima dos mesmos, “com riscos de perda dos fundos europeus”.

Nenhuma outra solução do mercado poderia substituir a apresentada pela vencedora do concurso público internacional, “pelo que a Transtejo ficou adstrita” ao fornecimento por ajuste directo, alega a transportadora, explicando que dois dos outros concorrentes também precisariam de recorrer ao mesmo fabricante de acumuladores, a Corvus Energy – incluindo o segundo classificado, os Estaleiros Navais de Peniche, que tentaram sem sucesso impugnar o concurso em tribunal. A transportadora também se justifica com um cenário macro-económico marcado pelas flutuações do câmbio do dólar norte-americano face ao euro e ao aumento constante do preço mundial do lítio. Já o tribunal diz que um negócio deste tipo colocaria a transportadora na dependência do preço que quisessem cobrar os espanhóis durante toda a vida útil dos veículos, de 16 a 22 anos, uma vez que será preciso proceder à sua substituição num prazo mínimo de sete anos.

O calendário inicial previa que as embarcações tivessem começado a operar no ano passado, tendo a entrada em funções da primeira sido adiada para este mês de Março. Diz a transportadora que sem a chegada ao estaleiro dos packs de baterias “não é possível prosseguir com a conclusão de mais navios”.