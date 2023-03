Poder Público. Tiros na água e no porta-aviões

A resposta de Costa esteve à altura das farpas do Presidente? É o ponto de partida do debate neste Poder Público.

Antes de entrar pela semana, vamos recuar um pouco para o dia em que o Presidente da República deu ao PÚBLICO e à RTP aquela que pode muito bem uma das últimas ou mesmo a última entrevista do mandato.Foi ele mesmo quem o disse anteontem: se tudo correr como ele imagina, não deverá voltar a dar outra entrevista de grande fôlego até 2026. O que não significa que não tenha coisas para dizer é que não vá falando quando tem oportunidade.

Mas, de facto, o Presidente da República tocou em temas muito importantes e que estavam pendentes na agenda política e mediática há vários dias. Marcelo Rebelo de Sousa disse que a maioria de António Costa está “requentada”, dando sinais de que esperava mais vitalidade. O primeiro-ministro respondeu ontem a partir de Espanha - sendo que é de registar que não costuma comentar assuntos internos quem está de fora - e aproveitou para contrariar a posição do Presidente. Disse que a maioria não está cansada nem desgastada e até tem muitos ministros novos. A resposta de Costa esteve à altura das farpas do Presidente? É o ponto de partida do debate neste Poder Público.

