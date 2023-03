Proposta do Governo que revoga leis covid parada há seis meses

O Governo decidiu pôr fim a um pacote de leis com regimes especiais adoptados durante a pandemia, mas a proposta de lei aprovada no Conselho de Ministros no fim de Setembro do ano passado só vai ser discutida na generalidade na Assembleia da República na próxima semana. Na maior parte destes cerca de seis meses, a proposta esteve parada no Parlamento e não é possível antecipar quando entrará em vigor. Além do levantamento da lei que impede despejos, esta proposta de lei acaba com o regime especial de isenção de vistos prévios do Tribunal de Contas (TdC), para o qual a instituição liderada por José Tavares tem chamado a atenção do executivo e dos deputados.

Os leitores são a força e a vida do jornal



O contributo do PÚBLICO para a vida democrática e cívica do país reside na força da relação que estabelece com os seus leitores.Para continuar a ler este artigo assine o PÚBLICO.Ligue - nos através do 808 200 095 ou envie-nos um email para O contributo do PÚBLICO para a vida democrática e cívica do país reside na força da relação que estabelece com os seus leitores.Para continuar a ler este artigo assine o PÚBLICO.Ligue - nos através do 808 200 095 ou envie-nos um email para assinaturas.online@publico.pt