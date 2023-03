Gouveia e Melo: “A Marinha não pode esquecer, ignorar, ou perdoar actos de indisciplina”

Chefe da Armada compara insubordinação do Mondego a revolta da Bounty: “Acto não tem retorno”.

O chefe de Estado Maior da Armada, almirante Gouveia e Melo, subiu esta quinta-feira ao navio Mondego para dizer “olhos nos olhos” aos marinheiros que se recusaram a cumprir uma missão no passado sábado que “a Marinha não pode esquecer, ignorar, ou perdoar actos de indisciplina”.

“Que interesses os senhores defenderam? Os da Marinha não foram certamente, os vossos muito menos. Só unidos venceremos dificuldades e vocês desuniram-nos”, afirmou Gouveia e Melo na proa do navio, perante toda a guarnição, já no final da intervenção.

Dirigindo-se aos 13 marinheiros que se recusaram a cumprir a missão, exortou-os a “colocar as mãos nas vossas consciências para o ato que praticaram, que lamento profundamente, mas a Marinha não pode esquecer, ignorar, ou perdoar actos de indisciplina, estejam os militares cansados, desmotivados ou preocupados com as suas próprias realidades”.

“Este acto, que me entristece profundamente enquanto Comandante da Marinha, depois de realizado, não tem retorno, é como se ganhasse uma vida própria, uma substância que já não é possível ignorar”, afirmou. “O vosso acto será certamente lembrado por muitos anos nesta Marinha”, disse ainda, já depois de ter comparado a situação à revolta do navio britânico Bounty, em 1789, quando um grupo de marinheiros se apoderou das armas a bordo e amotinou-se.

Gouveia e Melo confirmou ter ordenado a abertura de processos disciplinares e ter participado da ocorrência à Polícia Judiciária Militar “por poderem estar em causa, para além das infracções disciplinares, questões de foro criminal”.

Ao longo do discurso, questionou as motivações dos 13 marinheiros: “Foi este acto realizado porque estavam em causa ordens ilegítimas? Contrárias às nossas leis? Contra os nossos juramentos? Contra a nossa democracia? Contra a decência humana? Contra a nossa população? O que estava realmente em causa justificava um acto tão extremo e definitivo?”