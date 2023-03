Marinheiros do Mondego que recusaram missão vão ser substituídos

Os marinheiros do navio-patrulha Mondego vão ser substituídos, após se terem recusado na noite de sábado a acompanhar um navio russo no Atlântico, soube o PÚBLICO. A substituição é de toda a guarnição de 29 homens e não apenas dos 13 (quatro sargentos e nove praças) que recusaram zarpar, à excepção do comandante do navio.

Até esta quarta-feira, os 13 militares permanecem retidos no navio, sem licença de saída, tendo começado a ser ouvidos nesta segunda-feira pela Polícia Judiciária Militar. As razões do protesto foram enviadas ao chefe de gabinete do chefe do Estado-Maior da Armada, almirante Gouveia e Melo, na manhã de segunda-feira, menos de 48 horas após a recusa de largar.

Segundo os marinheiros, o Mondego, que tem feito destacamentos sucessivos em operações de soberania na Madeira e no Frontex, está há 500 dias em prontidão para busca e salvamento. O que impediu a paragem para manutenção.

Tal situação levou à inoperação de um dos dois motores e de um dos três geradores. Para além destes problemas, o Mondego apresenta outras falhas, de alagamentos a fugas de óleo e, inclusivamente, de risco de incêndio.

No entanto, o comandante do barco, o Comando Naval e a Superintendência de Material consideraram que o navio estava em condições para cumprir a missão de acompanhamento de um navio da armada russa.

Os marinheiros recorreram a uma figura simbólica – a formação no cais. “Estamos aqui”, é o significado daquela iniciativa, que equivale a destacar que não desertaram.

A Marinha alega dois artigos do Regulamento de Disciplina Militar, o 12º - dever de obediência - e o 15 º - dever de tutela. Este último é relativo a quem tem a responsabilidade de definição de quais os navios que estão em condições para cumprir com as missões atribuídas.

A penalidade pode ir da repreensão à privação de liberdade, com evidentes consequências no desenvolvimento das suas carreiras. A figura de apoio jurídico é admitida com o recurso a juristas nomeados pela instituição, mas existe a possibilidade de recursos a advogados privados.

É preciso recuar mais de dez anos para encontrar episódios que levaram à instrução de processos disciplinares na Marinha. Então, por terem expressado verbalmente mal-estar pelas condições em que operavam. Daí, as atenções que recaem sobre a decisão do almirante Gouveia e Melo de substituir toda a guarnição.