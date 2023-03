A banca, outra vez, ou o fim da era do dinheiro fácil

Houve pelo menos uma coisa que aprendi em 2014, com a queda do Grupo Espírito Santo: nunca, mas nunca, declarar a propósito do sector bancário que não há riscos de contágio. Há sempre riscos de contágio. Um número absurdo de políticos, jornalistas, comentadores, e até um Presidente da República, fizeram tristíssimas figuras nesse Verão Quente de 2014, garantindo várias vezes, em directo e ao vivo, que o Grupo Espírito Santo estava com problemas, sim senhor, mas que o Banco Espírito Santo estava sólido que nem uma rocha. Viu-se.

Os leitores são a força e a vida do jornal



O contributo do PÚBLICO para a vida democrática e cívica do país reside na força da relação que estabelece com os seus leitores.Para continuar a ler este artigo assine o PÚBLICO.Ligue - nos através do 808 200 095 ou envie-nos um email para O contributo do PÚBLICO para a vida democrática e cívica do país reside na força da relação que estabelece com os seus leitores.Para continuar a ler este artigo assine o PÚBLICO.Ligue - nos através do 808 200 095 ou envie-nos um email para assinaturas.online@publico.pt