Festival de caminhadas em Alijó celebra paisagem, gastronomia e vinho do Porto

O Festival de Percursos Pedestres regressa a Alijó de 25 a 26 de Março com três trilhos guiados marcos pela gastronomia local, o vinho do Porto e, claro, as paisagens da região.

Lançado no ano passado, o Festival de Percursos Pedestres está de regresso a Alijó no último fim-de-semana de Março. Entre os dias 25 e 26, estão programados três trilhos guiados por profissionais dedicados a “celebrar a paisagem, a gastronomia e o vinho do Porto”, anuncia a organização em comunicado.

Em destaque nesta segunda edição está o passeio pelo Trilho de Casal de Loivos, Vilarinho de Cotos e Vale de Mendiz (PR19 ALJ), durante o qual será possível “caminhar por uma das paisagens mais deslumbrantes da região” e “desfrutar de um dos mais belos miradouros da região do Douro, com vista sobre a vila do Pinhão”.

Integrado na região do Alto Douro Vinhateiro, classificada como Património Mundial pela UNESCO, o percurso de 12,8km – e partida de Vale Mendiz às 9h de domingo – promete dar a descobrir “mais sobre o vinho do Porto, um dos ex-líbris da região”.

No sábado, o festival arranca com uma caminhada no Trilho de Alto do Pópulo – Perafita (PR7 ALJ), num percurso que “acompanha inicialmente o traçado da via romana de Tresminas-Vesúvio” e que “passa na proximidade de seis das oito mamoas que constituem a Necrópole Megalítica do Alto das Madorras”, entre outros pontos de interesse, lê-se no folheto do trilho, com 11,5km.

Durante a tarde, há passeio guiado pelo Trilho da Vila Verde – Forno dos Mouros, com 4,9 km, que arranca naquela aldeia para entrar por zonas de campos de cultivo, visitar o lugar do Forno dos Mouros e o Castro da Cerca, enquadrado pelas Serras de Falperra e Padrela.

“Todos os percursos pedestres atravessam vários pontos de interesse turístico e paisagístico, como miradouro, património arqueológico, caminhos ancestrais, igrejas e capelas”, acrescenta a organização em comunicado.

A inscrição nas caminhadas inclui ainda almoço-convívio com iguarias regionais (feijocas no sábado, e milhos com rojões no domingo), além de um t-shirt do evento, cantil, reforço alimentar ao longo do percurso e seguro contra acidentes pessoais. Depois do almoço, a programação inclui ainda um “apontamento musical” em cada dia.

Foto No sábado, há passeio pelo Trilho de Vila Verde - Forno dos Mouros CM Alijó

Para participar, é necessário inscrever-se nas Lojas Interactivas de Turismo de Alijó ou do Pinhão, ou através da página oficial do Turismo de Alijó, onde está disponível o programa completo. A inscrição apenas num dos dias custa 10€; o fim-de-semana completo é 15€. As crianças dos seis aos 12 anos têm “50% de desconto”.

Com o Festival de Percursos Pedestres, o município de Alijó pretende fazer “uma forte aposta” na “valorização de um dos produtos turísticos mais procurados pelos amantes da natureza, da paisagem e do património”.

Todos os trilhos estão “devidamente homologados pela Federação de Campismo e Montanhismo de Portugal” e integram uma rede de percursos pedestres no concelho que se estende “ao longo de mais de 200 quilómetros”.