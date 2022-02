Alijó lança o primeiro festival de percursos pedestres: mais de 200 quilómetros de Tua e Douro

O concelho vai apresentar 17 novos trilhos, passando a contar com 20. Três dos novos trilhos serão celebrados durante o festival, de 11 a 13 de Março, e passam por Favaios, Pinhão e o Castro do Pópulo.

Uma rede municipal, “com mais de 200 quilómetros” pelo vale do Tua e Douro, vai ser celebrada no I Festival de Percursos Pedestres, que decorre entre 11 e 13 de Março, anunciou a câmara municipal de Alijó. A rede “interliga todas as freguesias e locais de interesse turístico, paisagístico e cultural do concelho”.

O festival serve para apresentar publicamente o projecto Alijó a Caminhar, que inclui “17 novos trilhos, que se juntam aos três já existentes”, refere a autarquia em comunicado. Durante o certame, serão inaugurados três dos novos trilhos.

“A sinalização e marcação destes itinerários paisagísticos pretende contribuir para a dinamização das economias locais e do pedestrianismo, para a manutenção e conservação dos caminhos rurais, do património e ordenamento do território em geral”, refere-se. No ano passado, Alijó anunciou a criação de novos miradouros.

Ao longo dos vinte percursos pedestres, as atracções passam, precisamente, por miradouros, além de castros e outro património arqueológico, igrejas e capelas, e muitos espaços verdes.

Foto Trilho das Muralhas Cm alijó

Para participar nas caminhadas e actividades é necessária inscrição (gratuita), no Posto de Turismo de Alijó ou no site da câmara, até 9 de Março. As caminhadas são acompanhadas por guias e cada participante terá direito “a um kit do evento, que inclui seguro, t-shirt, água e fruta”.

Os percursos-estrela do festival:o PR14 “Trilho de Favaios - Alijó” (10,5 km), PR6 “Trilho das Muralhas” (10,8 km) e PR20 “Trilho de Pinhão - Casal de Loivos” (9,8 km).

Este último é “um percurso pedestre circular, com o seu início e fim no Pinhão, e com uma curta derivação para o Miradouro de Casal de Loivos” (aqui liga-se ao trilho de Casal de Loivos - Vilarinho de Cotas - Vale de Mendiz). Está na região do Cima Corgo, no coração da Região Demarcada do Douro e do Alto Douro Vinhateiro, que celebrou recentemente 20 anos, e começa junto à Estação Ferroviária do Pinhão indo até à aldeia de Casal de Loivos e seu miradouro.

Foto Favaios - Alijó cm alijó

Já o Trilho das Muralhas. também circular, tem início e fim na Capela de Nossa Senhora da Boa Morte (ou do Pópulo), no Castro do Pópulo. “Tem uma derivação para o local de Santa Ana/Santo Ovídio, em Ribalonga, e outra derivação para o Alto do Pópulo”, informam.

A rota de Favaios - Alijó, igualmente circular, tem início e fim em Favaios, a Aldeia Vinhateira, com “duas curtas derivações para o Castelo de Vilarelho e para o Miradouro de Santa Bárbara”. Começa no jardim do Largo Conselheiro Teixeira Sousa e liga-se aos trilhos de Sanfins do Douro - Favaios, Alijó - Senhora da Cunha e Alijó - Castedo.

As informações sobre estes e os outros trilhos podem ser consultadas na página do Turismo de Alijó.