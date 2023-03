P24. “Só agora [com as ameaças à banca] as taxas de juro estão a ser questionadas como instrumento de combate à inflação”

Neste P24 conhecemos a origem e as consequências desta crise no sector bancário com o jornalista Victor Ferreira.

Nesta quarta-feira, o Credit Suisse chegou a cair 30% em bolsa e arrastou consigo o sector bancário europeu, o BCE está a questionar as entidades que supervisiona sobre a sua exposição ao banco suíço. Neste P24 conhecemos a origem e as consequências desta crise no sector bancário com o jornalista Victor Ferreira.

