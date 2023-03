Credit Suisse: ajuda de emergência do banco central limita perdas

Acções do Credit Suisse recuperam parte do valor perdido depois do anúncio de que irá receber um empréstimo de 51 mil milhões de euros do banco central.

O Credit Suisse tornou-se esta quinta-feira o primeiro banco de grande dimensão à escala mundial a ter de receber uma ajuda pública de emergência desde a crise financeira de 2008. É de 50 mil milhões de francos suíços, ou cerca de 51 mil milhões de euros, o empréstimo que o banco central suíço irá disponibilizar à instituição financeira, numa tentativa de limitar a turbulência que se vive actualmente nos mercados financeiros.

Ao longo desta quarta-feira, o Credit Suisse, uma das principais instituições do poderoso sector bancário da Suíça, com presença em praticamente todos os cantos do mundo, sofreu uma queda brusca na confiança dos investidores e clientes sobre a sua capacidade para resistir à actual conjuntura de subida das taxas de juro e de anúncios de falência na banca regional norte-americana.

Foi o anúncio de um dos seus principais accionistas de que não iria ser capaz de reforçar mais o capital no banco que desencadeou os problemas. As acções do Credit Suísse caíram a pique e contagiaram negativamente o resto das acções da banca europeia, que perderam 7% do seu valor ao longo da sessão do mercado bolsista desta quarta-feira.

Os responsáveis do banco apelaram à intervenção do banco central e esta chegou quinta-feira de manhã antes da reabertura dos mercados. Para além de garantir que o Credit Suisse cumpre “os requisitos de capital e de liquidez exigidos aos bancos sistemicamente relevantes”, a autoridade monetária suíça disponibilizou uma linha de crédito de emergência de grandes dimensões para garantir que não há dúvidas nos mercados de que o banco terá mesmo toda a liquidez de que precisa para fazer face à corrida aos depósitos que já se tem vindo a registar.

O Credit Suisse anunciou por sua vez que iria recorrer no imediato a essa linha, através de um crédito de 50 mil milhões de francos suíços (cerca de 51 mil milhões de euros).

A medida parece estar, para já, a conseguir acalmar os mercados. Durante as primeiras horas da sessão, as acções do Credit Suisse subiram 24%, recuperando uma parte do valor perdido no dia anterior. Os indicadores de risco de falência do banco assumidos pelos mercados também registaram uma melhoria significativa nas últimas horas.

Durante esta semana, tanto o Tesouro como a autoridade monetária norte-americanas também foram forçados a intervir para tentar travar o contágio decorrente da falência de dois bancos de dimensão média e ligados ao sector tecnológico nos EUA, garantindo aos seus clientes que poderão aceder à totalidade dos seus depósitos.

Estas intervenções bastante agressivas nos EUA e na Suíça, no entanto, não evitam que se mantenha o receio relativamente à possibilidade de os problemas na banca regional norte-americana e no Credit Suísse minarem a confiança de clientes e investidores do sector bancário à escala mundial, destapando, num ambiente de taxas de juro mais altas, problemas que antes não estavam à vista.

Isto dificulta as decisões de política monetária dos diversos bancos centrais. Esta quinta-feira, o Banco Central Europeu irá decidir se mantém o plano de subir as taxas de juro na zona euro em mais 0,5 pontos percentuais. Uma decisão desse tipo, tomada para tentar travar a taxa de inflação, pode no actual ambiente de incerteza, agravar os riscos de surgimento de novos episódios de crise na banca europeia.