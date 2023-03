Debate entre o PS das “casas de papel” e o PSD que anda a reboque do Governo

Mostrando a boa vontade para a discussão das propostas sobre habitação que foi acusado de não ter quando o Governo colocou o pacote Mais Habitação em discussão pública por apenas três semanas, o PS viabilizou nesta quarta-feira os projectos do PSD, da IL e do Livre para os debater em comissão nos próximos meses.

Já no final do debate marcado pelo PSD para a tarde desta quarta-feira (em antecipação ao Conselho de Ministros desta quinta-feira), foi o líder parlamentar socialista Eurico Brilhante Dias que veio assumir que o PS tenciona continuar a discussão na especialidade com "todos os partidos democratas" para "resolver alguns problemas estruturais", mostrando que iria viabilizar parte dos diplomas da oposição, com excepção do Chega.

"O Governo não está cego nem surdo ou mudo e responde à conjuntura com um instrumento que requer um grande e alargado consenso" para conseguir medidas estruturais para o sector, salientando que os 2% de oferta de parque habitacional público "compara mal" com o resto da Europa.

Os socialistas abstiveram-se e permitiram a aprovação dos diplomas do PSD sobre flexibilização dos licenciamentos, medidas fiscais de incentivo ao arrendamento, subsídio de renda e crédito à habitação, arrendamento para jovens e alojamento estudantil, e aceleração dos fundos do Plano de Recuperação e Resiliência (PRR) para a habitação.

O mesmo aconteceu com as propostas da IL para que os privados possam reabilitar imóveis do Estado para arrendamento e de criação de um portal nacional de acompanhamento dos licenciamentos urbanísticos; e com a recomendação do Livre para o reforço de recursos humanos para o Estado nas áreas que lidam com a habitação.

Pelo PSD, a deputada Paula Cardoso arrancara o debate procurando mostrar que o partido tem uma proposta e uma estratégia alternativa ao Governo – e repetiu várias vezes a palavra alternativa, num recado claro para o Presidente da República que, há dias, lamentou não haver ainda uma alternativa viável e séria na oposição.

No encerramento, o social-democrata Paulo Rios de Oliveira acusou o Estado de se querer meter em tudo mas de não dar o exemplo ao deixar os seus imóveis "devolutos e sem uso". O plano do Governo já está a provocar medo no sector com, por exemplo, os arrendamentos forçados e o ataque ao alojamento local. No futuro, antevê, haverá "menos habitação disponível, mais cara e mais degradada".

No debate, o social-democrata Alexandre Poço, recuperou a personagem Ana dos Olivais que usou na discussão do Orçamento do Estado para atacar a falta de resposta dos socialistas aos problemas dos jovens. "O PS que não faz, que prometeu; o PS das casas de papel", apontou.

Pedro Anastácio substituiu o líder da Juventude Socialista no debate com Poço e lembrou que foi o PSD que aliciou os jovens para procurarem casa em Paris ou Bruxelas e agora escolhe, ironicamente, uma figura que mora perto do aeroporto. "A habitação passou a ser prioridade para o PSD ou vem a reboque do Governo?", questionou, recordando que o partido votou contra a lei de bases da habitação e "desconfiou" da afectação de verbas do PRR para habitação.