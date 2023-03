Tens 18 anos? Podes ganhar um passe de comboio para viajar grátis pela Europa

Há 35 mil passes para oferecer a jovens que queiram viajar de comboio pela Europa. As candidaturas terminam dia 29 de Março.

Tens 18 anos (ou vais fazê-los em breve) e o sonho de viajar pela Europa? A Comissão Europeia está a oferecer 35 mil passes ferroviários destinados a jovens. As candidaturas ao programa DiscoverEU arrancaram esta quarta-feira e terminam no dia 29 de Março.

Para participar, precisas de ter nascido entre o dia 1 de Julho de 2004 e 30 de Julho de 2005 e teres nacionalidade ou residência legal num dos países da União Europeia ou dos países associados ao Programa Erasmus+ — que engloba a Islândia, Liechtenstein, Macedónia do Norte, Noruega, Turquia ou Sérvia.

As candidaturas serão feitas através do Portal Europeu da Juventude e podes concorrer sozinho ou com um grupo de amigos. Para te candidatares, tens de responder a cinco perguntas de escolha múltipla e uma questão adicional de desempate. Os candidatos vão ser seleccionados se tiverem respondido de forma correcta às perguntas.

Se fores um dos seleccionados, poderás utilizar o passe no máximo durante 30 dias, entre os dias 15 de Junho de 2023 e 30 de Setembro de 2024.

Tal como aconteceu em 2022, quem recebe o passe ferroviário recebe também um Cartão Jovem Europeu com descontos que podem ser usados nos países elegíveis em transportes públicos e locais, visitas culturais, actividades de aprendizagem, alojamento, alimentação e actividades desportivas.

Os jovens seleccionados continuam a beneficiar das iniciativas lançadas em 2022, como o Itinerário Cultural DiscoverEU, que engloba vários pontos de interesse cultural (da arquitectura à moda) em várias cidades europeias.

E se não foste seleccionado agora, não faz mal: todos os anos, a DiscoverEU abre candidaturas na Primavera e no Outono para oferecer passes de comboio aos jovens que estão a viver ou a estudar na Europa.

